Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и колумбийский певец Maluma. Презентовали совместную видеоработу. Любимцы миллионов выпустили клип сразу на две песни, который за несколько часов просмотрели почти миллион раз.

В четверг, 24 сентября, на официальном ютуб-канале Дженнифер Лопес состоялась долгожданная премьера клипа. Это ролик, состоящий из двух зажигательных композиций, в каждой из которых артисты показывают свои вокальные способности и поражают харизмой.

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Режиссером этой видеоработы стал Джесси Терреро. Ролик снимали в Нью-Йорке и по сюжету в нем рассказывается история любви пары, в запрещенных отношениях. В клипе показана соблазнительная хореография Джей Ло и кумира миллионов женщин Maluma.

Артистка примерила в ролике несколько чрезвычайно сексуальных образов. Она в очередной раз продемонстрировала фигуру и пикантные формы, взбудоражила воображение тысяч поклонников, которые уже успели просмотреть ролик.

Дженнифер Лопес & Maluma-Pa Ti & Lonely: смотрите видео онлайн

Отметим, эта постановка из двух частей будет представлена в фильме "Женись на мне", где Дженнифер и Maluma сыграют роли. Лента выйдет в прокат в кинотеатрах 12 февраля 2021 года. Треки Pa Ti и Lonely станут частью оригинального саундрека к фильму.