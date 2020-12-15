Канадский певец Джастин Бибер записал рождественскую песню с хором медицинских работников. Специальная версия его песни Holy пойдет на благотворительность.

Популярный канадский поп-певец Джастин Бибер записал специальную версию своего рождественского трека Holy. К нему присоединился хор, в состав которого входят медсестры, врачи и другой медицинский персонал. Об этом сообщает AP.

К слову Джастин Бибер рассказал, когда они с Хейли впервые станут родителями: видео

Для записи участники хора выбрали знаменитую лондоську студию Abbey Road Studios. Все средства от сотрудничества Джастина Бибера с медработниками пойдут на благотворительность для Национальной службы здравоохранения. Премьера композиции состоится 18 декабря.

"Приятно воссоединиться с хором, с которым мы делим забавную историю из британских чартов. Особенно в эти трудные времена я рад присоединиться к ним для создания благотворительного сингла, который принесет пользу работникам NHS, которые оказались на передовой этой пандемии, и отдать должное их невероятной самоотдачи", – прокомментировал Джастин Бибер.

Стоит отметить, что хор лондонских медицинских работников стал поулярним в 2015 году. Тогда их композиция о Рождестве соревновалась с треком Джастина Бибера в чарте "Рождественская песня №1". Певец призвал своих поклонников поддерживать хор, а не его. Поэтому лондонский хор занял первое место.