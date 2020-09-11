Джамала презентовала трек "Эндорфины" в дуэте с Pianoboy
Популярная украинская исполнительница Джамала презентовала трек "Эндорфины", что записала в коллаборации с музыкантом Pianoboy. Песня написана для того, чтобы улыбаться, влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает.
Сегодня, 11 сентября, состоялась премьера сингла "Эндорфины". Песню можно послушать на официальном ютуб-канале Джамалы.
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Джамала на личной инстаграм-странице опубликовала сообщение, где призналась, что эту композицию написала еще три года назад, когда была беременна первым сыном Эмиром-Рахманом. Однако отложила ее в ящик и песня осталась ждать своего часа. Позже исполнительнице показалось, что в этом сингле есть легкость, присущая музыке Pianoboy (настоящее имя – Дмитрий Шуров). Она прислала музыканту демо-версию, однако он долго не отвечал.
Я подумала, что ему, наверное, не понравилось и ничего не получится. А потом объявили карантин и Дима ответил. Сказал, что написал свою часть и готов присоединиться к дуэту,
– поделилась Джамала.