Популярная украинская исполнительница Джамала презентовала трек "Эндорфины", что записала в коллаборации с музыкантом Pianoboy. Песня написана для того, чтобы улыбаться, влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает.

Сегодня, 11 сентября, состоялась премьера сингла "Эндорфины". Песню можно послушать на официальном ютуб-канале Джамалы.

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Джамала на личной инстаграм-странице опубликовала сообщение, где призналась, что эту композицию написала еще три года назад, когда была беременна первым сыном Эмиром-Рахманом. Однако отложила ее в ящик и песня осталась ждать своего часа. Позже исполнительнице показалось, что в этом сингле есть легкость, присущая музыке Pianoboy (настоящее имя – Дмитрий Шуров). Она прислала музыканту демо-версию, однако он долго не отвечал.

Я подумала, что ему, наверное, не понравилось и ничего не получится. А потом объявили карантин и Дима ответил. Сказал, что написал свою часть и готов присоединиться к дуэту,

– поделилась Джамала.

Дмитрий отметил, что тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность – это смелая попытка впустить в себя что-то новое. Поэтому влюбляться – полезно для души.

Джамала & Pianoboy – "Эндорфины": слушайте песню онлайн