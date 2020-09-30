11 сентября Джамала презентовала песню "Эндорфины" в дуэте с музыкантом Pianoboy. Артисты сняли трогательный клип на трек, напоминающий эпоху Ренессанса.

Премьера клипа на песню "Эндорфины" состоялась сегодня, 30 сентября, на ютуб-канале Джамалы. В кадре звезда предстала в роскошном платье молочного цвета с корсетом, глубоким декольте и объемными рукавами. Образ дополнили сапоги на шнуровке, укладка и нежный макияж. Look звезды создал стилист Юрий Жуйков согласно последним трендам 2020 года.

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В инстаграм-профиле Джамала рассказала, что видео снимали в ландшафтном заказнике "Васильковские Карпаты", что под Киевом. Работа на камеру продолжалась целый день – с 5 утра до 21 часа. Как признается певица, в тот день был лютый холод.

На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашкой кофе и туркой... Было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва,

– вспомнила Джамала.

Несмотря на то, что в клипе нет постановок и танцев, все движения с музыкантами репетировал хореограф. Джамала подчеркнула, что "Эндорфины" – это история о любви, дружбе и одиночестве.

"Несмотря на то, что в кадре мужчина и женщина, в видео нет какой-то любовной истории. Наше видео о настоящей дружбе и обмене творческой энергией, об умении восхищаться талантом другого человека", – объяснила Джамала идею клипа на песню "Эндорфины".

Джамала & Pianoboy - "эндорфины": смотрите видео онлайн