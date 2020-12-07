Меньше месяца назад экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева начала сольную карьеру и выпустила первый трек Gorit, который получил неоднозначные оценки публики. Однако звезда, у которой бешеная поддержка поклонников, призналась, что решиться на проект DOROFEEVA было трудно.

Лишь 19 ноября Надя Дорофеева заявила о себе как о сольной певице, однако достижением исполнительницы уже могут позавидовать множество известных украинских артистов. Ее первый сольный трек Gorit уже более двух недель возглавляет главный чарт Apple Music и вошел в топ-200 мирового Shazam. Таким успехом в 2020 году из украинских певцов может похвастаться только DOROFEEVA.

Однако для программы "Звездный путь" Надя Дорофеева впервые призналась, что не была уверена в успехе сольного проекта, ведь группа "Время и Стекло" распалась в крайне сложный для мирового шоу-бизнеса год. Поэтому стартовать певице также пришлось в период кризиса.

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Я даже думала – может перенести на следующий год. Но потом поняла, что так нельзя. Мы живем здесь и сейчас,

– отметила Надя Дорофеева.

Рискнуть звезда решилась благодаря поддержке продюсеров Потапа и Ирины Горовой, которые ранее занимались продвижением группы "Время и Стекло". Кроме того, Надю Дорофееву поддержали коллеги и друзья Монатик и Вера Брежнева, посетивших домашнюю вечеринку-презентацию песни Gorit. Артистка призналась, что Монатик никогда не приходит в гости с пустыми руками, поэтому в день громкой премьеры он подарил певице денежное дерево и зажигалку.

Однако клип артистки на успешный трек Gorit вызвал возмущение в сети, так как она устроила зажигательные танцы на аллее Героев Небесной Сотни. Как на хейт в сети отреагировал продюсер Потап и сама звезда, читайте здесь.