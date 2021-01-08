Собака Генри и кот Балу стали лучшими друзьями. Их обоих забрали из приюта Синтия Беннетт вместе со своим парнем примерно 5 лет назад. Милейшие фото – читайте в нашем материале.

Генри и Балу обожают путешествовать вместе со своими хозяевами. Их совместные фото можно найти в инстаграми @henrythecoloradodog.

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Синтия и ее животные

В 2014 году Синтия Беннетт и ее парень взяли из приюта собаку Генри. А потом в 2017 году Синтия решила завести еще одно домашнее животное. После долгих поисков в приютах она нашла котенка по имени Балу.

Балу вместо шапки

С детства Балу обожает лежать на голове Генри. Так парочка выглядит очень мило!

Котик, который не боится воды

Часто во время путешествия нужно преодолевать препятствия. Балу удачно преодолел реку!

Домашние животные могут стать отличными компаньонами

Если вы доживете до 100, я надеюсь, что я доживу до 100 минус 1 день, чтобы мне никогда не пришлось прожить день без вас,

- подписала Синтия фото.

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