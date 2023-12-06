Известно, что в 2023 году король и королева Испании Фелипе и Летиция отметили 19 лет в браке. Они женились 22 мая 2004 года. Супруги воспитывают двух дочерей – восемнадцатилетнюю Леонору и шестнадцатилетнюю Софию.

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Друг Летиции обвинил ее в неверности королю

Издание пишет, что Хайме заявил, что встречался с Летицией до ее брака в 2004 году и уже после замужества на королю Фелипе. Это было примерно с июля 2010 года и до конца 2014 года. Друг королевы распространил в своих социальных сетях фотографию Летиции, на которой она была беременной. На фото видно королеву в черной пашмине – платке.

53-летний Хайме Дель Бурго, который сейчас проживает в Великобритании, недавно внес свою лепту в откровенную книгу об испанских королевских лицах, в которой он делает заявление, что их романтические отношения все еще сохранялись после свадьбы Летиции с королем Фелипе в 2004 году,

– написало издание.

СМИ пишет, что этот платок принадлежал дель Бурго. Также мужчина опубликовал сообщение, которое якобы отправила ему испанская королева. В нем были такие слова: "Любовь. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне".



Сообщение о Летиции / Скриншот из сети X дель Бурго

Впоследствии мужчина удалил это сообщение после того, как он наделал шум в сети. Тогда он написал новый пост.

Я не изменяю кому в своих удаленных публикациях. Я ценю сообщения от тех, кто понял, что у меня есть причины. Я не держу зла на тех, кто угрожал меня убить. Я не чувствую гордости. Но правда такая, какая она есть. Я признаю только одного Царя Небесного, и имя ему – Иисус из Назарета. Он будет судить меня,

– сказал он.



Сообщение дель Бурго / Скриншот из сети X

Что этому предшествовало

Слухи о романе королевы с давним другом возникли после выхода в свет книги журналиста Гайме Пеньяфиэля "Летиция и я". В ней Гайме дал интервью о своих отношениях с Летицией. Там говорится, что будто бы она была "большой любовью" Гайме дель Бурго. Также отмечается, что у них была настоящая дружба после того, как она начала встречаться с принцем Фелипе.

53-летний бизнесмен поделился журналисту, что познакомился с Летицией до 2000 года. Мужчина сказал, что хотел сделать предложение будущей королеве, которая тогда работала ведущей новостных программ на испанском государственном телевидении. Однако именно в тот вечер, когда испанец хотел это сделать, женщина якобы призналась, что имеет отношения с "загадочным дипломатом".