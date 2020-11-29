Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру под именем DOROFEEVA, стала приглашенной звездой финала "Танцев со звездами". Именно там она исполнила свой дебютный хит gorit, который наделал немало шума в сети.

30-летняя украинская звезда DOROFEEVA выступила в 14 выпуске "Танцев со звездами", в котором на паркете соревновались за победу три танцевальные пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Юлия Санина и Дмитрий Жук. На паркете также встретились многие другие звезды, которые стали судьями, ведущими и "хедлайнерами" шоу.

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Среди этих звезд честь быть судьей и выступить в суперфинале танцевального проекта выпала Дорофеевой. Для события она выбрала волшебный белый костюм с сияющим чокером из "бриллиантов".

Ее новый хит gorit, с которым она выступила, появился в сети неделю назад и уже вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Несмотря на 4 миллиона просмотров на видеохостинге Ютуб, в соцсетях разгорелся настоящий спор относительно некоторых кадров в видео, где она танцует на Аллее Героев Небесной Сотни в откровенном образе. Отметим, что клип DOROFEEVA вышел накануне годовщины начала Революции Достоинства, на которой и погибли десятки людей в 2014 году.

Впрочем, это не помешало певице выступить на паркете танцевального проекта со своим хитом. Ее выступление стало первым с начала сольной карьеры после многолетнего участия в дуэте "Время и Стекло" с Позитивом. Для выступления звезда выбрала стильный черный костюм с откровенными вырезами, образ дополняла прическа из двух хвостов.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн-выступление DOROFEEVA