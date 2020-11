Дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон презентовала свой клип к первой песне Let Down. А 13 ноября модель и актриса выпустит первый альбом Wilted. Поклонники пишут, что отец бы ею гордился.

22-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис презентовала свой клип на первую песню Let Down на официальной странице в ютубе. 13 ноября девушка выпустит дебютный альбом Wilted, все треки которого будет исполнять сольно.

Смотрите также Прощальный концерт "Время и Стекло": что будут делать Надя и Позитив после распада группы

Пэрис Джексон определила жанр своего альбома как альтернативный фолк. Девушка отметила, что всю свою жизнь занималась музыкой, но решила записать треки после болезненного расставания с парнем, пишет New York Times. Пэрис призналась, что это было одним из самых больших ощущений, которые она испытывала когда-либо.

Я взволнована, я нервничаю, но я уверена, что люди, которые должны услышать эту запись, её услышат. Что касается критиков и прочего, я действительно не думаю, что они будут знать, как это критиковать,

– рассказала Пэрис Джексон.

В этом году девушка играла в дуэте The Soundflowers вместе с бойфрендом Габриэлем Гленном. После сложного развода и переживаний, Пэрис решила вылить все эмоции в песни и целый альбом, который выйдет 13 ноября. А в ролике Let Down парень-любимый вырывает у героини, которую играет Пэрис, сердце из груди.

Пэрис Джексон, дочь короля поп-музыки высказала мнение относительно того, как бы на ее песни отреагировал он: "Я не знаю. Я не он, поэтому не могу говорить за него. Но я надеюсь, что он был бы счастлив, и я думаю, что он был бы рад, потому что я счастлива".

Смотреть клип Paris Jackson - let down онлайн: