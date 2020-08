Сегодня опубликована книга о жизни 35-летнего принца Гарри и 39-летней Меган Маркл. Она стала бестселлером еще до издания, поскольку ее предварительно заказали множество читателей. В связи с этим всплывают интересные подробности из жизни супругов.

Авторами книги "В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья" (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family) стали королевские биографы Омид Скобе и Кэролайн Дюран.

В одной из глав книги пишут о том, что еще до того, как Меган начала вести свой блог на портале The Tig, она вела анонимный под названием "Актриса, которая работает". Чтобы продвигать свой блог, Маркл также писала в твиттере: "Приходите читать о сексе. Много секса! (Клянусь, мой твитер не взломали)"

Come read about sex. Lots of sex! (I swear my twitter wasn't hacked). http://theworkingactress.com/2011/04/29/trolling-for-porn/ — The Working Actress (@workingactress) April 29, 2011

Авторы книги пишут, что со школьных времен Меган нравилось писать статьи, а потом она хотела стать журналисткой. Это направило бы ее творчество в правильное русло. В своем блоге девушка рассказывала обо всех секретах работы в Голливуде: от радостных моментов до разочарований от того, что приоритетом для работодателя является внешность, а не талант. Блог был активным с 2010 до 2012 года. В 2018-м информация об авторстве Меган появилась в сети, однако Маркл не подтверждала ее.

Уже в 2014 году девушка на портале The Tig публиковала свои тексты открыто. Там было больше оптимизма по сравнению с предыдущими материалами. Однако, и этот пользовался популярностью, Меган даже вела переговоры о выпуске своей кулинарной книги или выпуске тревел-шоу с направлением на кулинарию.



Меган Маркл на запуске коллекции #thesmartset / Instagram / @theroyalfamily

Не все мечты Меган сбылись, но после свадьбы с принцем Гарри, в 2018 году Маркл издала кулинарную книгу "Вместе" с рецептами восточных блюд. А также она стала приглашенным редактором специального выпуска британского журнала Vogue. Этот выпуск, посвященный 103-летию издания, стал самым популярным за всю историю журнала.