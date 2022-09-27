День ангела в октябре 2022: кто празднует свои именины во второй месяц осени

Именины или День ангела – это день памяти святого, имя которого ты носишь. Наше имя имеет свое определенное значение и является частью нас самих. От имени в определенной степени зависит наш характер и поведение.

Зачастую родители при рождении ребенка руководствуются церковным календарем имен. Если, например, в дату рождения девочки или мальчика не отмечают женские или мужские именины, то выбирают имя из ближайших именин, отмечает 24 канал.

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День ангела в октябре 2022

1 октября – Ариадна, Аркадий, Ефросинья, Ирина, София, Тереза.

2 октября – Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Федор.

3 октября – Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

4 октября – Агния, Андрей, Васса, Даниил, Дмитрий, Зенон, Иосиф, Исаакий, Кондратий, Лаврентий, Мелетий, Нестор.

5 октября – Александр, Иона, Исакий, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

6 октября – Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Ревекка.

7 октября – Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Симон, Степан, Фекла.

8 октября – Афанасий, Герман, Евгений, Евстафий, Ефросинья, Лаура, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.

9 октября – Ефрем, Иван, Хира.

10 октября – Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Гайане, Дорофея, Зина, Игнатий, Марк, Филимон

11 октября – Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Онисим, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Демьян, Ефрем, Иван, Илья, Исакий, Кирилл, Лаврентий, Лука, Макар, Мария, Марк, Матвей , Моисей, Нестер, Николай, Поликарп, Прохор, Савва, Сергей, Сильвестр, Симон, Спиридон, Степан, Федор, Юлия, Ульяна.

12 октября – Альфред, Петрония, Феофан.

13 октября – Акакий, Гайане, Григорий, Мария, Михаил.

14 октября – Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман, Савва.

Именины в октябре 2022 / Фото из открытых источников

15 октября – Аврелия, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Куприян, Константин, Михаил, Петр, Степан, Тереза, Федор, Феоктист, Юстина, Устина, Яков.

16 октября – Денис, Иван, Павел, Петр, Феодосия, Ядвига.

17 октября – Онисим, Вероника, Владимир, Иона, Наполеон, Павел, Петр, Стефан.

18 октября – Алексей, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Веремий, Иона, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп, Харитина.

19 октября – Лаура, Макар, Никанор, Фома.

20 октября – Аделина, Алина, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября – Пелагея, Петрония, Таисия, Трифон, Урсула, Юлиан.

22 октября – Панаса, Максим, Петр, Яков.

23 октября – Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Мина, Михей, Павел, Савва, Сергей, Феофил, Яков.

24 октября – Викторина, Зинаида, Феофан, Филипп.

25 октября – Домника, Иван, Кузьма, Макар, Мартын, Тарас, Федот, Ясон.

26 октября – Альфред, Вениамин, Злата, Карп, Никита, Трофим.

27 октября – Игнатий, Назар, Николай, Параска, Протасий, Сильван.

28 октября – Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин.

29 октября – Виола, Дементий, Леонтий, Терентий.

30 октября – Андрей, Антон, Демьян, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября – Гаврила, Давид, Иосиф, Лука, Мартин, Злата, Юлиан.