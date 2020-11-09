8 ноября Великобритания отмечала День памяти. К королевской семье не смогли присоединиться принц Гарри и Меган Маркл, поэтому они отдали дань уважения на кладбище Лос-Анджелеса.

Принц Гарри и Меган Маркл лично решили отдать дань погибшим военнослужащим. Они прибыли на национальное кладбище Лос-Анджелеса. Об этом сообщило The Daily Mail.

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Меган и принц Гарри возложили цветы к могилам двух погибших военнослужащих. Сообщается, что Меган собственноручно собрала цветы из сада возле своего особняка в Санта-Барбаре. Также они возложили венок к обелиску, на котором установлена табличка с надписью: "В память о людях, отдавших жизнь в защиту своей страны". Гарри подписал венок словами: "Всем, кто служил и служит. Спасибо".

Издание отмечает, что принц Гарри посылал в Букингемский дворец просьбу, чтобы от его имени также возложили цветы на службе у Кенотафа. Но королевская семья отклонила это пожелание из-за того, что он не работал в пользу британских властей после переезда. Принц Гарри был глубоко опечален, но решил лично почтить память погибших.

Образ Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри надел синий костюм с прикрепленными медалями за его 10-летнюю военную службу. Меган Маркл выбрала черное платье длины миди с поясом, который подчеркивал ее стройность. Его она соединила с черными туфлями на каблуке и небольшим клатчем прямоугольной формы. Меган уложила волосы легкими волнами и распустила их. Дополнял образ легкий макияж.

Отмечается, что Меган и Гарри по дороге к кладбищу шли в темных защитных масках, а потом сняли их.

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