В Голливуде начали разработку сценария к супергеройскому фильму "Дэдпул 3". Пока съемки не начинались, однако инсайдеры подтвердили, что к главной роли вернется актер Райан Рейнольдс.

Что известно о "Дэдпуле 3"

Сейчас официальных комментариев авторы ленты "Дэдпул" не дают. Однако в твиттере проекта разместили изображение главного героя из мультсериала "Закусочная Боба", позади которого виднелись мечи Дэдпула. Таким образом подтвердились слухи Deadline, что авторами сценария станут автора мультика Венди и Элизабет Молино.

Смотрите также Стэн Ли и целая Вселенная: что известно о культовом создателе комиксов Marvel

По данным инсайдеров издания, поиски сценаристов продолжались несколько месяцев, а десятки голливудских писателей представили свое видение 3 части "Дэдпула". Однако только Венди и Элизабет Молино сумели поразить не только представителей Disney, но и исполнителя главной роли Райана Рейнольса. Актер, по словам источников, принимал активное участие в кастингах сценаристов и лично общался с претендентами.

Интересные факты о фильмах "Дэдпул"

Первые две части "Дэдпула" получили огромный успех в прокате, ведь миллионы киноманов хотели посмотреть на курьезные происшествия антигероя, который может ругаться в кадре, шутить и быть непредсказуемым в драке с противниками.

Главную роль в обоих лентах исполнил актер Райан Рейнольдс. По сюжету, супергерой теряет свою привлекательность из-за одного мутанта, а потому в первой части то и делает, что ищет Фрэнсиса в надежде вернуть свою внешность. Однако Рейнольдс в маске Дэдпула получил не меньшую популярность, поэтому в 2018 году он вернулся к этой роли.

Известно, что 2 часть "Дэдпула" снимал режиссер Дэвид Леитч. Студия хотела вновь пригласить его к сотрудничеству, но пока мужчина занят съемками "Скоростного поезда". Лента еще до выхода получила бешеную популярность, ведь в ролях убийц можно будет увидеть Брэда Питта и Леди Гагу. Поэтому пока неизвестно, кто станет режиссером "Дэдпула 3".

Не рассекречивают и деталей сюжета боевика. В СМИ предполагают, что супергерой может вернуться в прошлое, чтобы изменить свою жизнь и спасти любимую девушку от смерти. Однако официально эту информацию пока не подтверждают.