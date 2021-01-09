"Когда завел себе человека": Дин Шнайдер и его подопечные дикие животные
Дин Шнайдер в 23 года открыл собственный заповедник в ЮАР. Сейчас там проживают несколько львов, гепардов, обезьян, волков, зебр и другие дикие животные. Площадь заповедника – 400 гектаров.
В инстаграме @dean.schneider он рассказывает о жизни животных в его заповеднике. Он показывает настоящую жизнь диких животных: как они взаимодействуют, как они питаются и как они нуждаются в человеческой помощи.
Читайте также Этих фото вы не увидите больше нигде: уникальные кадры из жизни в Антарктиде
Что известно о заповеднике Hakuna Mipaka
В 2017 году Дин Шнайдер забросил карьеру финансового консультанта, распродал все имущество и начал подготовку к переезду в ЮАР. В течение 2-х лет он искал место, заводил знакомства и вкладывал деньги. Затем окончательно переехал в заповедник.
По словам Дина Шнайдера, ситуация с браконьерством в ЮАР напряженная, поэтому пришлось сразу нанимать шесть вооруженных охранников.
Hakuna Mipaka на суахили означает "Здесь нет никаких ограничений". Заповедник закрыт для туристов, экскурсов и других мероприятий. Заповедник принимает на добровольную волонтерскую работу всех желающих.
В 2019 году свободные средства у Шнайдера закончились, теперь заповедник живет за счет пожертвований неравнодушных людей и продажи сувениров.
Расслабляющие процедуры
Дин Шнайдер любит своих животных настолько, что он делает им расслабляющие массажи животика.
Я не хочу поощрять вас обниматься или заводить домашних львов. Дикие животные, такие как львы, не предназначены для того, чтобы быть домашними животными или позировать для нас, чтобы сделать селфи!
– написал в посте Шнайдер.
Никто не рождается злым
Шнайдер отмечает, что даже гиены хотят любви.
Никто не рождается злым, это наше окружение, влияние людей и средств массовой информации, заставляет казаться злыми!
– пишет Дин Шнайдер в посте.
Воссоединение с семьей
Когда завел себе льва
"Поймай меня, если можешь"
Игры в большой семье Шнайдера – это неотъемлемая часть их общения.
Милые фото львов и Дина
Нападение опасного хищника!
Если вы не являетесь частью стаи, то нельзя поворачиваться ко льву спиной – никогда.
Гипарды также нуждаются в любви
Друзья Дина Шнайдера последние 5 лет
Поделиться новостью