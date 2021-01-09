Дин Шнайдер в 23 года открыл собственный заповедник в ЮАР. Сейчас там проживают несколько львов, гепардов, обезьян, волков, зебр и другие дикие животные. Площадь заповедника – 400 гектаров.

В инстаграме @dean.schneider он рассказывает о жизни животных в его заповеднике. Он показывает настоящую жизнь диких животных: как они взаимодействуют, как они питаются и как они нуждаются в человеческой помощи.

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Что известно о заповеднике Hakuna Mipaka

В 2017 году Дин Шнайдер забросил карьеру финансового консультанта, распродал все имущество и начал подготовку к переезду в ЮАР. В течение 2-х лет он искал место, заводил знакомства и вкладывал деньги. Затем окончательно переехал в заповедник.

По словам Дина Шнайдера, ситуация с браконьерством в ЮАР напряженная, поэтому пришлось сразу нанимать шесть вооруженных охранников.

Hakuna Mipaka на суахили означает "Здесь нет никаких ограничений". Заповедник закрыт для туристов, экскурсов и других мероприятий. Заповедник принимает на добровольную волонтерскую работу всех желающих.

В 2019 году свободные средства у Шнайдера закончились, теперь заповедник живет за счет пожертвований неравнодушных людей и продажи сувениров.

Расслабляющие процедуры

Дин Шнайдер любит своих животных настолько, что он делает им расслабляющие массажи животика.

Я не хочу поощрять вас обниматься или заводить домашних львов. Дикие животные, такие как львы, не предназначены для того, чтобы быть домашними животными или позировать для нас, чтобы сделать селфи!

– написал в посте Шнайдер.

Никто не рождается злым

Шнайдер отмечает, что даже гиены хотят любви.

Никто не рождается злым, это наше окружение, влияние людей и средств массовой информации, заставляет казаться злыми!

– пишет Дин Шнайдер в посте.

Воссоединение с семьей

Когда завел себе льва

"Поймай меня, если можешь"

Игры в большой семье Шнайдера – это неотъемлемая часть их общения.

Милые фото львов и Дина

Нападение опасного хищника!

Если вы не являетесь частью стаи, то нельзя поворачиваться ко льву спиной – никогда.

Гипарды также нуждаются в любви

Друзья Дина Шнайдера последние 5 лет

Дин Шнайдер в течение многих лет изучает поведение диких животных. Он знает и помнит о том, что они хищные. Поэтому в жизни дикие животные руководствуются инстинктами и с ними нужно обращаться осторожно.