29 ноября в онлайн-режиме состоялся финал Детского Евровидения. Победу в 2020 году одержала юная исполнительница из Франции Valentina. Конкуренцию ей составили 12 конкурсантов, среди которых – украинец Александр Балабанов.

14-летний представитель от Украины на Детское Евровидение родился в Донецке. Вокалом парень начал увлекаться еще с детства. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Детское Евровидение 2020: победительницей конкурса стала Valentina из Франции

В 4 года начал посещать детский коллектив по народному пению. В 8-летнем возрасте с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Александр свободно говорит на английском языке, а также изучает немецкий и турецкий. Александр — победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

"Моя песня о том, что надо двигаться, открывать мир, надо встать с дивана и что-то сделать для себя и для других. И тогда все будет лучше", – отметил Александр Балабанов.

В финале представитель от Украины вышел на сцену в стильном бежевом костюме. Александр выступал с белым шаром на фоне высоких синих зданий.

По результатам голосования жюри и зрителей, которые имели возможность голосовать за конкурсанта из своей страны, Александр Балабанов получил 106 баллов и занял 7 место в турнирной таблице.

Выступление Александра Балабанова: видео