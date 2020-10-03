Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма недавно познакомились с любимой звездой – телеведущим Дэвидом Аттенборо. Теперь Кенсингтонский дворец поделился миловидным видео, в котором показано, как маленькие принцы и принцесса задают вопросы знаменитости.

Принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта обожают ведущего-натуралиста Дэвида Аттенборо. Они с радостью встретились с ним и были невероятно счастливы. На официальной странице герцогов Кембриджских в Инстаграме сперва опубликовали трогательные кадры этой встречи, а теперь еще и поделились роликом.

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Милое видео детей герцогов Кембриджских

Дети Кэтрин и Уильяма пообщались с Дэвидом Аттенборо о животных. Каждый из детей задал тот вопрос, который его больше всего интересовал. Джордж спросил у натуралиста, какой вид животных, по его мнению, вымрет следующим. Принцесса Шарлотта призналась, что любит пауков и спросила Дэвида, как он относится к этим животным. А маленький Луи, который заметно подрос, поинтересовался у любимого ведущего, какое животное он любит.

Такой милый ролик изрядно пришелся по душе поклонникам королевской семьи. За несколько часов его посмотрели почти 2 миллиона раз. Пользователи сети отмечают, что принцы и принцесса невероятно быстро растут. Особенно привлекает внимание маленький Луи, который не часто появляется на публике, а в этом видео предстал перед камерой. Наследники королевского престола Великобритании очень красивы, в их адрес оставляют тысячи приятных слов в комментариях.