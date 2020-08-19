25-летняя дерзкая британка Деми Роуз в очередной раз взбудоражила сеть серией эротических фото, где позировала обнаженной. Она не стесняясь позировала перед камерой без одежды.

Звезда современного модельного бизнеса умело щеголяет своими прелестями. Она неоднократно распространяла на личной инстаграм-странице снимки, где позировала топлес. Чуть ли не каждый день девушка радует более чем 14-миллионную аудиторию фолловеров откровенными фотографиями.

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Деми Роуз позировала, сидя спиной к камере. Она прикрыла пышную обнаженную грудь рукой и надела бежевые трусики, которые были едва заметны на ее теле с безупречным золотистым загаром. Аппетитные ягодицы тоже привлекли большое внимание поклонников знаменитости, которые за несколько минут лайкнули сообщение почти 50 тысяч раз.

Роскошные длинные волосы горячая брюнетка уложила в легкие локоны и украсила заколкой, похожей на ракушку. На лице звезда сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках с темными тенями на веках и блестящей помадой на губах.

Деми проницательно смотрела в камеру и будто манила к себе. Ее смело можно назвать мастерицей эффектных фото и одной из самых откровенных девушек современности.

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