Эти важные советы помогут спасти денежное дерево, если оно начало осыпаться
Источник:"Яркая клумба"
Люди, которые верят в народные приметы, часто покупают домой денежное дерево. Ведь считается, что оно привлекает достаток и помогает решить финансовые проблемы.
Хотя толстянка и неприхотливая в уходе, трудности все равно могут возникать. К примеру, некоторые люди замечают, что растение начинает осыпаться. Из-за чего возникает такая неприятность и как с ней бороться читайте в материале.
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Неправильный полив
Если добавить слишком много или мало воды, то листья денежного дерева могут пожелтеть, а впоследствии отпасть. Важно вовремя заметить проблему и начать решать ее. Ведь из-за избытка влаги гниют корни. Тогда помочь растению почти невозможно.
Если толстянка еще не сбросила все листья, то ее нужно спасать. Однако внимательно следите за режимом полива.
- Если вы переувлажнили землю, обязательно пересадите денежное дерево. Перед тем избавьтесь от всех гнилых корней.
- Если вы увидите, что земля слишком сухая, то срочно добавьте воду.
Неправильный горшок или место
Денежное дерево лучше всего держать в большом, но неглубоком горшке. Ведь растение имеет достаточно объемные корни, требующие много места. Из-за маленькой емкости у толстянки начинается дефицит питательных веществ, который впоследствии приводит к опадению листьев. Также важно поставить денежное дерево в место, в которое не попадает много солнечных лучей.
Неправильная температура воздуха
Денежное дерево не любит, когда его резко переносят из холодного места в теплое или наоборот. К примеру, осенью люди привыкли больше отапливать дом. Такое неожиданное изменение температуры воздуха отрицательно влияет на толстянку. Кроме того, не следует выносить растение на холодный балкон.
- Если не хотите, чтобы денежное дерево начало сбрасывать листву, то следите за температурой воздуха в помещении. Также следует меньше беспокоить растение зимой, ведь тогда оно находится в состоянии покоя.
Избыток питательных веществ
Некоторые владельцы денежного дерева не жалеют для него подкормки. Однако важно соблюдать определенные правила. Избыток минеральных удобрений может привести к пожелтению листьев и гниению почвы. Полезным для толстянки является древесный уголь.
Болезни и вредители
Неправильный уход за денежным деревом может привести к болезням. В частности, изменение цвета листьев и пятна – признаки серебристого налета, корневой или стволовой гнили. Также толстянка может осыпаться из-за вредителей. Среди них: корневой и мучнистый червец, щитовка, паутинный клещ.
- Если появился серебристый налет, добавляйте в землю меньше воды.
- Если же началась корневая или ствольная гниль, то поврежденные участки следует срочно удалить.
- Промойте корневую систему теплой водой и обработайте специальным препаратом, если увидели корневого или мучнистого червеца.
- При паутинном клеще необходимо избавиться от всех зараженных листьев.
- Для того чтобы вылечить щитовку, нужно приготовить мыльный раствор.
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно не сбрасывало листву
- С мая по сентябрь подпитывайте денежное дерево 1 раз в 2 недели.
- Прикройте окно промасленной бумагой или тонкой тканью, чтобы в комнату не попадали прямые солнечные лучи.
- Поливайте денежное дерево только тогда, когда земля почти высохнет: летом лучше всего это делать 1 раз в 10-14 дней, а зимой – 1 раз в 3-4 недели.