Эти важные советы помогут спасти денежное дерево, если оно начало осыпаться

Люди, которые верят в народные приметы, часто покупают домой денежное дерево. Ведь считается, что оно привлекает достаток и помогает решить финансовые проблемы.

Хотя толстянка и неприхотливая в уходе, трудности все равно могут возникать. К примеру, некоторые люди замечают, что растение начинает осыпаться. Из-за чего возникает такая неприятность и как с ней бороться читайте в материале.

Кстати говоря Этот простой раствор обеспечит денежному дереву пышное цветение: используйте его в январе

Неправильный полив

Если добавить слишком много или мало воды, то листья денежного дерева могут пожелтеть, а впоследствии отпасть. Важно вовремя заметить проблему и начать решать ее. Ведь из-за избытка влаги гниют корни. Тогда помочь растению почти невозможно.

Если толстянка еще не сбросила все листья, то ее нужно спасать. Однако внимательно следите за режимом полива.

Если вы переувлажнили землю, обязательно пересадите денежное дерево. Перед тем избавьтесь от всех гнилых корней.

Если вы увидите, что земля слишком сухая, то срочно добавьте воду.

Неправильный горшок или место

Денежное дерево лучше всего держать в большом, но неглубоком горшке. Ведь растение имеет достаточно объемные корни, требующие много места. Из-за маленькой емкости у толстянки начинается дефицит питательных веществ, который впоследствии приводит к опадению листьев. Также важно поставить денежное дерево в место, в которое не попадает много солнечных лучей.

Неправильная температура воздуха

Денежное дерево не любит, когда его резко переносят из холодного места в теплое или наоборот. К примеру, осенью люди привыкли больше отапливать дом. Такое неожиданное изменение температуры воздуха отрицательно влияет на толстянку. Кроме того, не следует выносить растение на холодный балкон.

Если не хотите, чтобы денежное дерево начало сбрасывать листву, то следите за температурой воздуха в помещении. Также следует меньше беспокоить растение зимой, ведь тогда оно находится в состоянии покоя.

Как правильно ухаживать за толстянкой / Фото Depositphotos

Избыток питательных веществ

Некоторые владельцы денежного дерева не жалеют для него подкормки. Однако важно соблюдать определенные правила. Избыток минеральных удобрений может привести к пожелтению листьев и гниению почвы. Полезным для толстянки является древесный уголь.

Болезни и вредители

Неправильный уход за денежным деревом может привести к болезням. В частности, изменение цвета листьев и пятна – признаки серебристого налета, корневой или стволовой гнили. Также толстянка может осыпаться из-за вредителей. Среди них: корневой и мучнистый червец, щитовка, паутинный клещ.

Если появился серебристый налет, добавляйте в землю меньше воды.

Если же началась корневая или ствольная гниль, то поврежденные участки следует срочно удалить.

Промойте корневую систему теплой водой и обработайте специальным препаратом, если увидели корневого или мучнистого червеца.

При паутинном клеще необходимо избавиться от всех зараженных листьев.

Для того чтобы вылечить щитовку, нужно приготовить мыльный раствор.

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно не сбрасывало листву