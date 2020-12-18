В ночь с 21 на 22 декабря начинается магическое время – период зимнего солнцестояния. В этом году это явление состоится 21 декабря в 12:02. Еще когда-то наши предки ночью праздновали возрождение Солнца, выполняя различные ритуалы и обряды, которые способствовали улучшению жизни.

Зимнее солнцестояние происходит каждый год. В зависимости от календаря, оно выпадает 21 (чаще) или 22 декабря. В 2020 году для Украины точное время этого события – 21 декабря в 12:02.

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С зимним солнцестоянием наши предки связывали много обычаев и обрядов, наделяли этот день магическим смыслом и считали, что он является началом Нового года.

Традиции на День зимнего солнцестояния

Прежде всего, наши предки ассоциировали зимнее солнцестояние с огнем. Считалось, что в очаге обязательно должен быть дуб, так как это космическое дерево и оно приносит в дом здоровье, силу духа и хорошие надежды.

По традиции, в этот день гадали на счастливое будущее. Именно поэтому из-за открытия мощных энергетических порталов, в день зимнего солнцестояния можно было узнать что-то новое. Советовалось отпустить прошлое и смело шагать вперед.



День зимнего солнцестояния – традиции

Период зимнего солнцестояния однозначно наилучшее время для уборки. В этот день по традиции выбрасывали ненужные вещи. Избавьтесь хлама, чтобы впустить больше чистой энергии и силы Солнца.

Во время зимнего солнцестояния у кельтов было принято украшать дом еловыми ветками или украшать главную красавицу дома – елку. Также, по обычаю, детям дарят сладости, ведь подарки – неотъемлемая часть любого праздника.

Обряды в День зимнего солнцестояния

Предки в древности верили, если соблюсти все традиции этого дня – год будет удачным. С начала зимнего солнцестояния солнечная и земная энергии чрезвычайно мощные.

Одним из древних ритуалов кельтов является написание списков. Его обычно проводят с восходом солнца, чтобы привлечь в жизнь чистое и прекрасное.

Для ритуала нужно взять два чистых листа. На одном листе напишите то, чего хотите избавиться, и сразу сожгите его. На другом листе напишите все свои цели и мечты. Храните этот список до конца 2020 года, вычеркивая то, что осуществится.



День зимнего солнцестояния обряды

Привлечь успех к себе и поспособствовать тому, чтобы все начинания складывались успешно, можно с помощью специального ритуала. Для обряда на успех понадобится стакан с водой. Налейте питьевую воду в стакан еще до захода солнца и поставьте рядом с окном.

После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом: "Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет – моя удача прибывать. Ночь на спад – неудачи вон". Заговоренную воду следует выпить сразу после ритуала.

Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

Нельзя нарушать Рождественский пост.

Не одевайте сегодня грязную одежду и не проводите время в неубранной квартире.



Зимнее солнцестояние 2020: что нельзя делать