10 книг, чтобы написать Диктант единства без ошибок

В День украинской письменности и языка к написанию радиодиктанта национального единства приобщаются украинцы всего мира. В этом году он состоится 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Автор текста - писательница и режиссер Ирина Целик, а будет читать его народная артистка Ада Роговцева. Диктант – не только акция единения, но и повод улучшить знание украинского языка.

24 канал вместе с национальной книжной платформой Yakaboo предлагает десять книг, которые вам в этом помогут.

Будем единственными: 24 канал стал информпартнером форума "Украинский – язык Победы"

"Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана"

Юлия Дворецкая

Ссылка на книгу – здесь

Не важно, общались ли вы на украинском всю жизнь, или перешли на украинский совсем недавно, ошибок вам почти гарантированно не избежать. Часто донимают ограниченный словарный запас и россиянизмы, или неправильное ударение, или незнание нового правописания. Впрочем, именно на разборе типичных ошибок построена эта книга. Материалы книги – это 15-летний опыт автора, редактора и корректора, которая разбирается в текстах на все 100%!



"Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана" Юлии Дворецкой

"Чути і бачити українською" (комплект из 2 книг)

Ольга Дубчак

Ссылки на книги – здесь

Как думаете, может действительно существует какой-то особый тип "украиноязычной челюсти"? Мы так долго смеялись над этим мемом. Конечно, ничего подобного в биологическом смысле нет. Однако автор этих книг рассказывает о том, как натренировать "украинское ухо" и "украинские глаза". Язык – это образ мышления и отражения действительности, это картина мира, которую начали рисовать наши далекие предки и продолжат завершать наши далекие потомки. Благодаря книгам Ольги Дубчак вы узнаете много интересного о нашем языке, который позволяет слышать и видеть на украинском.



"Чути і бачити українською" Ольги Дубчак

100 экспресс-уроков украинского (комплект из 2 книг)

Александр Авраменко

Ссылки на книги – здесь

Если помните, сначала Авраменко вел видеоуроки по каналу "1+1". Эти выпуски о том, как правильно: "выбирать" или "избирать", "Пасха" или "Великдень", "по четвергам" или "по четвергах" и другие, порой, тяжелые языковые дилеммы, стали очень популярными. Так появились карманные удобные бумажные справочники Александра Авраменко, среди учеников которого – политики и представители шоу-бизнеса. Автор рассказывает в легкой и интересной форме о распространенных ошибках как в частном, так и официальном общении.



100 экспресс-уроков украинского от Александра Авраменко

"Мова – не калька. Словник української мови"

Тарас Береза

Ссылка на книгу – здесь

Суржик, россиянизмы и иноязычные заимствования портят наш язык. Калька – торопливый неверный перевод с других языков, который мы используем, когда нам не хватает лексического запаса на украинском. В популярном словаре Тараса Березы проработано более 20 тысяч наиболее проблемных слов и выражений, способных значительно обогатить языковую культуру каждого из нас. Такой словарь послужит и специалистам, работающим с текстами, и всем, кому небезразлична судьба родного языка, культуры и словесности.



"Мова – не калька. Словник української мови" Тараса Березы

"Мови нам на користь"

Софи Гардах

Ссылка на книгу – здесь

Языки – как черешня: выучил одну и сразу тянет заняться другими. Исследовательница Софи Гардах считает, что языковое разнообразие вдохновляет и очаровывает людей, когда они научились говорить. Айда в путешествие во времени и пространстве! От месопотамских глиняных табличек до "книжных кладбищ" средневековых синагог, от утраченного языка кипроминойских письмен до языка, изобретенного детьми в тихоокеанских колониях Германии. Языки – это то, что связывает нас с людьми всего мира. Так же как украинский – код для опознания своих.



"Мови нам на користь" Софи Гардах

"Перемагати українською. Про мову ненависті й любові"

Ольга Дубчак

Ссылка на книгу – здесь

Язык ненависти – это плохо. Но когда идет война, есть ли альтернатива? Разберем, что такое язык ненависти, каковы его особенности, почему он необходим в военное время, как эффективно воевать на языковом фронте. Будьте уверены, украинский умеет противиться врагам, быть и твердой крицей, и милым, уютным домом бытия для украинцев. Наш язык – это, прежде всего, язык любви и поддержки. Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в ней! Эта книга – о том, как использовать язык как оружие, и как лелеять его несмотря ни на что.



"Перемагати українською. Про мову ненависті й любові" Ольги Дубчак

"Культура слова. Мовностилістичні поради"

Александр Пономарев

Ссылка на книгу – здесь

Александр Пономарев был культовым языковедом, за ним последовало "последнее слово" в дебатах о том, как говорить правильно на украинском. В этой книге он дает советы по созданию вашего уникального, изысканного, грамотного стиля речи. Профессор Пономарев вел блог на сайте BBC Ukrainian: до сих пор мы ищем советов по выбору лексики, произношения, синтаксиса именно там. Это новое издание книги было дополнено профессором дополнительными наблюдениями автора и его многочисленных корреспондентов.



"Культура слова. Мовностилистические советы" Александра Пономарева

"Суржик. Між мовою і язиком"

Лариса Масенко

Ссылка на книгу – здесь

Суржик – зло? Во-первых, суржик – это явление. Явление бытования смешанных украино-русских форм устной речи. Автор рассматривает историю возникновения суржика и предлагает посмотреть на него не только в аспекте языковедческом, но и в социальном и психолингвистическом. Раздел о применении суржика в художественной литературе, массовой культуре и социальных сетях – отдельная интересная тема. Если вы умеете разговаривать на суржике – это не плохо, но и не хорошо, если только вы не научитесь также и хорошей литературной украинской.



"Суржик. Між мовою і язиком" Ларисы Масенко