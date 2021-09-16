День учителя-2021: когда педагоги будут отмечать профессиональный праздник

Осень – пора, которая у нас ассоциируется не только с опавшими желтыми листьями, но и с началом учебного года. Также осенью отмечают праздник и те, кто обеспечивает процесс обучения – учителя.

Профессия учителя – это всегда неутомимый труд, огромный вклад ресурса в развитие молодого поколения, которое часто не понимает, спорит и требует особого подхода. Профессия учителя – это не просто работа, а призвание, которое педагоги проносят сквозь жизнь.

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Когда празднуют День учителя-2021 в Украине

Хоть учительство и древняя профессия, однако в Украине официальное празднование Дня учителя установили 27 лет назад. Согласно указу президента № 513/94 от 11 сентября 1994 года событие отмечается каждое первое воскресенье октября.



День учителя 2021 в Украине: дата / Фото Unsplash

В 2021 году украинские учителя будут отмечать профессиональный праздник 3 октября. Хотя праздничная дата всегда выпадает на воскресенье, поздравления педагоги обычно принимают в пятницу.

Традиции празднования Дня учителя-2021

Обычно на День учителя в учебных заведениях проходят праздничные концерты, на которых ученики выражают благодарность и уважение своим педагогам. В знак уважения и памяти дети преподносят букеты цветов и сладости не только тем учителям, которые их учат, но и приглашенным педагогам, которые уже завершили карьеру и вышли на пенсию.



Традиции Дня учителя

Популярной традицией этого праздника является проведение уроков старшеклассниками, чтобы учителя могли отдохнуть. Для учеников такой обычай является не только забавным развлечением, но и возможностью попробовать себя в роли наставника. Часто такие уроки даже влияют на выбор профессии учеников.