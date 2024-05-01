С Международным днем труда: настоящая история праздника и поздравления в картинках

Ежегодно 1 мая в мире отмечается Международный день труда. Власть Советского Союза сделала все, чтобы этот праздник потерял свою истинную суть. Люди начали ассоциировать его с выходным днем, когда можно отдохнуть от работы.

История Международного дня труда берет свое начало из Соединенных Штатов Америки. Там в 1877 году начались массовые протесты рабочих. Люди требовали сократить рабочий день до 8 часов, а также достойной заработной платы.

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Международный день труда: история праздника

1 мая 1886 года состоялись забастовки рабочих в Чикаго. Дело в том, что на некоторых фабриках и заводах люди работали 15 или 20 часов. 4 мая во время акций протеста погибли полицейские и протестующие. Впоследствии на улицы стали выходить и жители Нью-Йорка, Вашингтона и Питсбурга.

В 1888 году 1 мая ввели День борьбы за права рабочих. Произошло это на заседании национальной федерации труда. Через год делегаты из США предложили, чтобы 1 мая рабочие выходили на демонстрации и отстаивали свои права. Тогда, в частности, проходил Конгресс второго Интернационала в Париже. После этого акции протеста начали происходить в разных городах Европы и Соединенных Штатов Америки.

По случаю Международного дня труда LifeStyle 24 подготовил подборку поздравлений в картинках. С праздником вас, дорогие украинцы!

Международный день труда: картинки-поздравления

Поздравления с Международным днем труда / Фото art-shop.com.ua

Поздравления с Международным днем труда / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Международным днем труда / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Международным днем труда / Фото with_love_card

Поздравления с Международным днем труда / Фото art-shop.com.ua

Поздравления с Международным днем труда / Фото Telegraf

Поздравления с Международным днем труда / Фото "Украинское радио"

Поздравления с Международным днем труда / Фото с ютуба

Поздравления с Международным днем труда / Фото ИФНТУНГ

Поздравления с Международным днем труда / Фото Днепровская районная в городе Киеве государственная администрация

В этот день присоединитесь к толоке, которая проходит во многих городах и селах Украины. Наведите порядок на улицах и в парках накануне Пасхи.