С Днем влюбленных: подборка самых искренних поздравлений, которые согревают сердце

Искренне поздравляем всех с Днем святого Валентина. Пусть ваше сердце согревает сильное чувство любви. Не грустите, если в этом году проводите этот праздник наедине. Вы обязательно встретите своего родного человека.

По случаю Дня влюбленных LifeStyle 24 подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправьте сегодня самые теплые пожелания своим любимым.

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День святого Валентина: поздравления в стихах

В цей чудовий день

Нехай Валентин,

Як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) від усіх!

Поздравляем с Днем влюбленных / Фото ТСН

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

***

День святого Валентина,

І за вікном одна картина:

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей день вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

Поздравляем с Днем влюбленных / Фото "Твой мир"

День святого Валентина: поздравления в прозе

С Днем святого Валентина! Ты – особенный человек для меня. Всегда помни об этом, даже когда я не в настроении. В День всех влюбленных хочу еще раз напомнить, что люблю тебя. Возможно, я не так часто демонстрирую свои чувства, но знай, что ты моя вторая половина. И всегда будешь на первом месте.

***

С Днем святого Валентина! Пусть любовь будет крепкой и настоящей, согревает в минуты невзгод и поддерживает в любых жизненных ситуациях. Если вы уже нашли свою половинку, сохраните и цените ее. А тем, кто еще не встретил любимого человека, желаю обязательно найти!

***

С Днем всех влюбленных! Пусть любовь защитит вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечи и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.

Поздравляем с Днем влюбленных / Фото UAportal

***

Любимый, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Рада, что когда-то стрела Амура пронзила наши сердца, и мы нашли друг друга. Ценю каждое наше мгновение вместе. Спасибо, что ты у меня есть.

***

Поздравляю с самым романтичным праздником зимы – Днем святого Валентина! Дарю тебе свои искренние и теплые пожелания. Сегодня уже чувствуется дыхание весны, несмотря на проделки снежной зимы. Верь, наши сердца своей страстью, теплотой чувств, огнем желаний растопят любой лед. Я люблю тебя!

Поздравляем с Днем влюбленных / Фото art-shop.com.ua