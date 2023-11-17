Международный день студента 2023: история и главные традиции праздника

Каждый год 17 ноября отмечают Международный день студента. Этот праздник – отличный повод отдохнуть от учебных будней.

Однако история праздника всех студентов достаточно трагична. 24 Канал расскажет подробнее, о каких событиях идет речь.

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Международный день студента: история праздника

В 1939 году, во время мирной демонстрации в Чехии, одного из студентов тяжело ранила полиция. Повреждения были несовместимы с жизнью, поэтому он скончался. Эта смерть вызвала ряд протестов, на которые вышли недовольные студенты. Они хотели привлечь внимание оккупационных властей к трагическому событию.

В ходе совещания с Адольфом Гитлером было принято решение закрыть все высшие учебные заведения Чехии на три года. В ходе протестов многих студентов арестовывали, отправляли в концлагеря или расстреливали. Нацисты оккупировали общежития, а студентов выгоняли на улицы в одних пижамах.

Праздник всех студентов / Фото Canva

В 1941 году Международный Совет Студентов решил установить день памяти трагических событий, поэтому сделал 17 ноября Международным днем всех студентов. Ведь именно тогда были совершены самые страшные преступления против них.

В Украине праздник официально утвердил Леонид Кучма в 1999 году.

Что в этот день делают

В каждой стране студенты придумывают свои традиции на этот праздник. К примеру, в Украине в университетах проходят посвящения. Кроме того, студенты ночью призывают удачу. Они выходят на балкон, открывают зачетную книжку и трижды кричат "Удача приходи".

Во многих странах студенты в этот день выходят на мирные собрания, чтобы вспомнить трагические события 17 ноября 1939 года, а также отстоять свои права и свободы.