С Днем сержанта Вооруженных сил Украины: лучшие поздравления с праздником в картинках и прозе

18 ноября в Украине отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Этот праздник установлен Указом Президента Украины №153/2019 от 19 апреля 2019 года.

В условиях войны, которую развязала Россия против Украины, сержантский корпус – одна из важнейших составляющих украинского войска.

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Украинские сержанты сегодня мужественно защищают нашу родную землю от российских захватчиков. Редакция 24 Канала выражает им искреннюю благодарность за храбрость, решительность и оборону нашего государства. Также помним героев, отдавших свою жизнь за Украину!

День сержанта Вооруженных Сил Украины: поздравления в картинках

День сержанта Вооруженных Сил Украины / Фото "РадиоТрек"

День сержанта Вооруженных Сил Украины / Фото "Факты"

День сержанта Вооруженных сил Украины / Фото Telegraf

День сержанта Вооруженных сил Украины / Фото "ТСН"

День сержанта Вооруженных Сил Украины: приветствие в прозе

Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, отдавшим свою жизнь за Украину.

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В день вашего праздника от всей души хотим пожелать силы и несгибаемой веры, смелых идей, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Ваше мужество способно преодолеть любые препятствия!

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В День сержанта желаю, чтобы в твоей душе всегда были силы, энергия и храбрость! Взаимной любви, крепкого здоровья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пусть все цели будут достигнуты!

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Поздравляем с Днем сержанта ВСУ! Примите благодарность за верность военной присяге, пожелание сил в борьбе за свободное и независимое, суверенное Украинское государство в рядах ВСУ.