Сегодня, 8 сентября, американская певица Pink празднует 41-летие. Поп-рок исполнительница, автор песен, танцовщица является одной из самых известных певиц мира. Каждый ее альбом становится платиновым, а стиль музыки диктует тренды музыкальной эстраде.

Pink считается лучшей поп-артисткой в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу "Окончательный Хит-парад Десятилетия" американского журнала Billboard. Она также находилась на 10-м месте хит-парада "Billboard Hot 100", в двадцатке лучших исполнителей в США, выиграла 3 награды Грэмми, получила 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards.

Слушайте также Бейонсе – 39: лучшие песни и клипы именинницы

"Billboard Top 40 Money Makers" в музыкальном отчете за 2009 год написал, что Pink стала 6-й в рейтинге самых оплачиваемых артистов в 2009 году, с доходом за год только в музыкальной сфере в 36 миллионов долларов.

19 апреля 2018 года Pink стала самой красивой женщиной по версии журнала People, посвященного красоте, ее фото появилось на обложке журнала. По итогам 2018 года Pink заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира 2018 года, опубликованном журналом Forbes. Ее доход за 2018 год составил 60 миллионов долларов.

В день рождения артистки редакция LifeStyle 24 вспоминает лучшие песни певицы, которые сделали ее знаменитой.

Самые популярные клипы Pink

Pink – Family Portrait: смотреть видео онлайн

Pink – U + Ur Hand: смотреть видео онлайн

Pink – Funhouse: смотреть видео онлайн

Pink – Sober: смотреть видео онлайн

Pink – Try: смотреть видео онлайн

Pink – Just Give Me Reason: смотреть видео онлайн

Pink – Just Like Fire: смотреть видео онлайн

Pink – What About Us: смотреть видео онлайн

Pink – So What: смотреть видео онлайн

Pink – Fuckin' Perfect: смотреть видео онлайн