Сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину исполнилось бы 52 года. В день рождения звездного отца его дочь Мария-Барбара вместе с мужем Виктором открыла собственное заведение в Киеве.

Единственная дочь Скрябина 22-летняя Мария-Барбара по-особенному отметила день рождения покойного отца. Вместе со своим мужем Виктором Туром она открыла заведение Lviv croissants в Киеве. На открытие пришли звездные гости и друзья музыканта, а певец Дзидзьо в инстаграме показал атмосферные фото с новоиспеченными владельцами.

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На фотографиях артист позировал рядом с Барбарой, зятем Скрябина Виктором и его женой Светланой Бабийчук на фоне стены с надписью "Місце щасливих людей", автором которого является Андрей Кузьменко. На фото также красовалось сердце с фразой "Ти, там де сонце на стінах" из песни певца "Танець пінгвіна".

На открытие приехал не только Дзидзьо, но и Руслана, Pianoбой, солист группы Green GreyDiezel и программа "Светская жизнь" с Катериной Осадчей. Знаменитые гости на стене оставили свои автографы, пожелания процветания заведению и популярные цитаты Скрябина.

"В день рождения Кузьмы его дочь Барбара и зять Виктор открыли невероятно теплое и атмосферное заведение "Львовские круассаны" в Киеве. Хозяева и я приглашаем всех в "Місце щасливих людей!" Давайте встречаться вместе здесь, есть вкусные круассаны с кофе, делать селфи и обниматься", – написал в заметке Дзидзьо.

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Напомним, что 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж за своего однокурсника 20 декабря 2019 года. На роскошную свадьбу в столичном ресторане были приглашены и представители украинского шоу-бизнеса. В июне в этом году дочь Скрябина окончила медицинский университет имени Богомольца и получила диплом врача. Она планирует работать дерматологом, а ее муж Виктор – хирургом.