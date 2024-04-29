С днем рождения: невероятные поздравления в словах и картинках

Много хороших слов звучит в день рождения. Ближайшие люди желают имениннику всего наилучшего, ведь очень любят, ценят и уважают. Кто-то особенно старается над поздравлением, чтобы сделать его оригинальным.

В сегодняшнем материале LifeStyle 24 собрал лучшие поздравления с днем рождения. Эти искренние слова точно не оставляют никого равнодушными.

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Подборка красивых поздравлений с днем рождения

Сегодня – день рождения у моего лучшего друга! Ты всегда рядом, когда нужна поддержка, ты умеешь утешить и осуществить мечту. Пусть в жизни царят только свет и радость. Желаю здоровья, успехов во всех начинаниях и верных друзей. Очень ценю и уважаю, (ваше имя).

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Любимый (имя), поздравляем тебя с днем рождения! Пусть этот день станет началом новых побед. Ты всегда был для нас самым большим даром в жизни, мы очень счастливы, когда ты рядом. С любовью, (фамилия семьи).

С днем рождения / Фото "Побажайко"

С днем рождения / Фото forumsmile.com.ua

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Поздравляю, мой неизменный приятель! Сегодняшний день – прекрасная возможность, чтобы собрать вокруг самых близких людей. Пусть на твоем пути всегда случаются только радостные события и встречаются люди, которые ценят и любят. Счастливого дня рождения! Будь классным, как всегда!

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Дорогой (имя), искренне поздравляем тебя с днем рождения! Пусть сегодняшний особенный праздник будет наполнен радостью, заботой и теплом. Ты – наше счастье и гордость. Желаем безграничной любви, самых искренних улыбок и незабываемых моментов в жизни. С наилучшими пожеланиями, (ваши имена).

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Искренне поздравляю с днем рождения, мой дорогой (имя)! Ты делаешь этот мир лучше. Каждый, кто тебя знает, ежесекундно ощущает тепло твоей души. Пусть этот день будет полон радости и тепла. Желаю много ярких моментов!

С днем рождения / Фото "Топ картинки"

С днем рождения / Фото "Открытки"

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Родной, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать безграничного счастья, крепкого здоровья и веры в собственные силы. Ты – особенный человек, который способен согреть сердце своей добротой и теплом. Оставайся таким же замечательным!