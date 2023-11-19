С Днем работников сельского хозяйства Украины: красивые поздравления в картинках и прозе

19 ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. Это профессиональный праздник работников ферм и агропредприятий, трактористов, пчеловодов и других.

Именно благодаря этим людям мы можем каждый день найти свежие продукты на полках магазинов. Поэтому поблагодарим работников сельского хозяйства за их труд приветствиями, которые подготовил 24 Канал.

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День работников сельского хозяйства Украины: поздравления в картинках

День работников сельского хозяйства/ Фото Depo.ua

День работников сельского хозяйства / Фото "Поздравление"

День работников сельского хозяйства / Фото art-shop.com.ua

День работников сельского хозяйства / Фото "Факты"

День работников сельского хозяйства/ Фото Depo.ua

День работников сельского хозяйства Украины: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства. Желаю уверенно держать курс на успех, процветание. Желаю без лени и уныния шагать к высоким результатам. Желаю не бояться трудностей и плодотворного труда. Желаю каждый раз добиваться цели и наслаждаться щедрыми урожаями своих идей, своей работы. А еще хочу пожелать мира, благополучия и крепкого здоровья!

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Выражаю поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства! Не покладая рук, вы работаете на сельской ниве для того, чтобы обеспечить пищевую и легкую промышленность качественным сырьем и ваш труд заслуживает большого уважения и вознаграждения.

Желаю вам здоровья, успехов, роста производительности и прибыльности в вашем нелегком труде на наше общее благо! С праздником!

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В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех трудящихся на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне всего государства. Благодаря вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.

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Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Украины. Богатство одних стран в нефти и газе, а других в зерне, молоке и мясе. Вы – творцы богатства, пусть удача улыбается вам всегда и во всем, а погода и природа помогают в вашей работе.

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Мои дорогие коллеги, я поздравляю всех с нашим праздником с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И пусть иногда нам нелегко, пусть все же нам всегда хватает сил и терпения, чтобы довести любое дело до конца, чтобы выполнить блестяще каждый план и с гордостью сердца радовать окружающих результатами нашей работы. Всем добра, удачи, счастья и благополучия.