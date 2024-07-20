Какой большой церковный праздник 20 июля: основные запреты на этот день

В субботу, 20 июля, христиане чтят память святого славного пророка Ильи. По традиции, люди в этот день идут в церковь и молятся. Также в праздник святят фрукты и хлеб, чтобы потом отдать эти продукты тем, кто в них нуждается.

В молитвах к святому Илье верующие просят здоровья, хорошего урожая, семейного благополучия и мира. Этот день стоит провести в семейном кругу и заняться добрыми делами. Говорят также, что хорошо планировать свадьбу или венчание, поскольку тогда будет крепкий и счастливый брак, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святого славного пророка Ильи

Известно, что Илья – это первый христианский пророк. С юного возраста он искренне верил в Бога. Когда многие люди исповедовали язычество, святой жил в пустыне, много молился и придерживался поста. Илья пытался убедить людей перейти в христианскую веру. Однажды он сказал правителю, что в ближайшие годы не будет падать дождь, если не посвящать время молитве. Впоследствии люди действительно столкнулись с жарой и голодом. Однако пророк всегда имел что поесть и попить, поскольку искренне верил в Бога. Продукты ему приносили вороны.

Как-то к Илье во сне пришел Господь. Он сказал, чтобы святой отправился к вдове, которая жила в городе Сарепта Сидонская. Когда пророк пришел к женщине, то увидел, что у нее есть сын, а также мука и масло. Продукты не заканчивались, ведь Илья постоянно молился. Впоследствии святой также исцелил сына вдовы от болезни.

Что нельзя делать

Нельзя тяжело работать, в частности в поле или на огороде.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит устраивать конфликты и сквернословить.

Лучше не приближаться к водоемам, потому что там сегодня есть нечистая сила.

Народные приметы

Если будет много комаров, то ждите погожую погоду.

Если услышите гром, то в ближайшие дни не ждите дождя.

Жара – к сухой осени.

Если выпадет сильный ливень, то готовьтесь к пожарам в следующем году.

Что еще отмечают

20 июля в мире отмечается Международный день торта. В 2011 году такой праздник инициировало сообщество, которое называется "Миланский Клуб" Королевства Любви. Сегодня происходит много тематических мероприятий.

Также в субботу – Международный день шахмат. Эта игра является очень полезной, поскольку развивает логику и стратегическое мышление. За время существования шахмат их полюбило много людей, они часто проводят время за этим занятием.