Когда ожидать Дня осеннего равноденствия в этом году: осталось совсем немного

Осенним равноденствием называют сутки, когда продолжительность дня равна продолжительности ночи. Оно всегда приходится на сентябрь.

В этот день в обоих полушариях Земли ночь и день продолжаются одинаково – по 12 часов. Солнце пересекает экватор из Северного полушария в Южное. То есть, с этого момента в наших широтах начинается астрономическая осень, а вот в Южном полушарии – наоборот, астрономическая весна. Когда День осеннего равноденствия в 2023 году и что нельзя делать – знает 24 Канал.

Надо быть готовым Когда Украина переходит за зимнее время в 2023 году

Когда осеннее равноденствие 2023

Украина находится в северном полушарии, и с момента осеннего равноденствия у нас стартует календарная зима. С этого момента дни будут становиться все короче, а ночи – длиннее. И так будет продолжаться до зимнего солнцестояния.

Осеннее равноденствие в 2023 году состоится 23 сентября. Известно, что в этот день солнце взойдет в 5:45 и зайдет в 17:55. Таким образом, день будет продолжаться 12 часов 10 минут.

Традиции осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия важно вспомнить умерших и поблагодарить Бога за все, что у вас есть.

Можете планировать какие-нибудь дела на ближайшее время. Они точно завершатся успешно.

В этот день стоит накрыть щедрый стол и пригласить домой родных и близких. Считается, что чем больше блюд – тем лучше будут развиваться события в жизни.