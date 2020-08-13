24 августа пройдет традиционный концерт группы "Океан Эльзы" по случаю "Дня Независимости Украины". Поскольку в мире до сих пор длится эпидемия коронавируса, то в этом году выступление состоится с минимальным количеством зрителей. Однако организаторы подчеркивают, что насладиться концертом с экранов телевизора сможет каждый. Где именно и во сколько будут транслировать шоу – читайте дальше.

На официальной фейсбук-странице группы заявили, что каждый может стать зрителем праздничного концерта в эфире телеканала "Украина". Это подарок от группы. 24 августа в 23:00 начнется праздничный вечер, к которому смогут присоединиться все желающие.

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Организаторы отмечают, что на поклонников группы ждет большой концерт с любимыми песнями, премьерой новых композиций. Сцена, свет, звук – все это будет как всегда. Поскольку в мире активно развивается коронавирусная болезнь, то выступление вибудеться в измененном формате с соблюдением всех карантинных норм и мер безопасности.

В частности, на концерте будет присутствовать ограниченное количество зрителей. Ими станут приглашенные гости – военные, врачи, ветераны, пожарные, волонтеры. Миллионы украинцев смогут смотреть выступление в прямом эфире телеканала.

"24 августа отметим День Независимости вместе: впервые после длительного перерыва – большой концерт "Океана Эльзы". Здесь будут и известные песни, и премьеры, которые еще никто не слышал, а главное – это наши специально приглашенные гости, настоящие Герои сегодняшнего дня: военные, врачи, пожарные, волонтеры – все те, кто ежедневно своими делами доказывает, что такое на самом деле любить свою страну и защищать ее независимость. А благодаря трансляции к нам присоединится и вся Украина!", – рассказал лидер группы Святослав Вакарчук.