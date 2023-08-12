День молодежи-2023: история праздника и как его отмечают в Украине

Долгое время День молодежи в Украине отмечался в конце июня. Однако в 2021 году его перенесли и теперь отмечают 12 августа, как и во всем мире. Ниже читайте историю Международного дня молодежи.

Праздник был провозглашен в 1999 году Генассамблеей ООН. Официально День молодежи в Украине отмечают 12 августа, в этом году он приходится на субботу, передает 24 Канал.

Интересно Как назвать близнецов-мальчиков: 5 оригинальных пар имен

День молодежи считается праздником творчества, энергии, познания и реализации самых смелых замыслов.

Этот праздник должен напомнить о роли молодых людей в развитии мира, а также в решении различных повседневных задач. Часто в этот день обращается внимание на актуальные проблемы молодежи.

История праздника

После войны в 1945 году Всемирная федерация демократической молодежи установила неофициальный День молодежи 10 ноября. Также был Международный день солидарности молодежи, отмечаемый 24 апреля.

Потому за дело взялась ООН. В 1991 году на I сессии Всемирного молодежного форума было предложено установить Международный день молодежи. Идею принимали несколько лет, и только 17 декабря 1999 года на Генассамблее ООН официально объявили этот день на 12 августа.

Как празднуют в Украине и за границей

Традиционно в этот день поздравляют молодежь. К празднику часто устраивают разнообразные концерты, фестивали, квесты и спортивные мероприятия. Также в День молодежи могут устраиваться разные флешмобы.



День молодежи в мире / Фото Unsplash

Многие молодые люди предпочитают праздновать в обществе своих друзей. В частности, проходят этот день на природе, ведь оно летом.

В Украине многие молодежные организации проводят конференции, цель которых – находить и развивать таланты у молодых людей. Все действия в этот день направлены на поддержание перспективы развития молодых специалистов и творческих представителей нового поколения.