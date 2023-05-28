Поздравления с Днем Киева 2023: лучшие картинки и открытки для киевлян

Каждый год в последнее воскресенье мая украинцы празднуют День Киева. В этом году это 28 мая. Не забудьте поздравить жителей с праздником.

28 мая 2023 года город Киев отмечает 1541 день рождения – он считается одним из древнейших городов Украины. По легенде столицу основал князь Кий в 482 году, хотя исследователи продолжают изучать архивы.

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День рождения Киева снова проходит в условиях полномасштабной войны. Но киевляне, благодаря ВСУ, могут с интересом и удовольствием провести день – сходить на экскурсии или прогуляться по интерактивному маршруту. В этот день не забудьте поздравить друзей и жителей столицы картинками, что собрал 24 Канал.

Картинки-поздравления с Днем Киева



Поздравления с Днем Киева / Фото "Факты"



Поздравления с Днем Киева / Фото "Факты"



Поздравления с Днем Киева / Фото ТСН



Поздравление с Днем Киева / Фото "Люкс ФМ"



Поздравление с Днем Киева / Фото "Люкс ФМ"



Поздравление с Днем Киева / Фото "Зеркало недели"