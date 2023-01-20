День Иоанна Крестителя: значение праздника и традиции празднования
Сразу после Крещения украинцы отмечают Собор святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Ежегодно этот праздник приходится на 20 января и посвящен Ивану Крестителю, который крестил Иисуса Христа в реке Иордане.
Верующие начинают этот день с похода в церковь. В народе 20 января начинается период "Посвяток" – люди возвращаются в свою обычную жизнь. Также именно с этого дня начинается период сватов и свадеб, отмечает 24 канал.
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История праздника Иоанна Крестителя
Иоанн Креститель родился в семье священника и пророка Захарии и родной тети Девы Марии – Елисаветы. Родители Ивана в то время были достаточно почтенного возраста и уже не надеялись на рождение детей. Однако Бог подарил им сына, и они пообещали отдать его на служение Богу.
Господь послал Иоанна Предтечу, чтобы он подготовил людей к пришествию Иисуса Христа. Впоследствии именно Иоанн окрестил Иисуса в реке Иордан.
К сожалению, за свою верность Господу и исполнение его законов, Иоанн умер мученической смертью. По приказу царя Ирода его обезглавили.
День Иоанна Крестителя – значение и традиции праздника / Фото PMG.ua
Традиции празднования Дня Иоанна Крестителя
Праздник Иоанна Крестителя для верующих начинается с Богослужения в храме. Этот день спокойный, ведь люди возвращаются к своим обыденным делам и привычному образу жизни, они готовятся к свадьбе или просто отдыхают. По этому поводу существует даже народная пословица: "После Иоанна Предтечи кто не берется за работу, того бьют в плечи", или "Пришел Иван Предтеча и забрал праздники на плечи".
Также согласно народной традиции животным раздают ритуальные блюда, оставшиеся из Крещения и Голодной Кути, ведь праздничные блюда выбрасывать нельзя. Кашу, зерно и крошки выпечки – отдают курам, а все остальное – скоту. Считается, что от этого домашние животные будут хорошо плодиться.
С этого дня можно возвращаться в рукоделие: вышивать, шить или вязать. Во время рождественских праздников это было запрещено и времени им не хватало. Часто, чтобы веселее заниматься рукоделием, девушки собирались вместе – общались между собой и пели песни.