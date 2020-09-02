Сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает 226-ю годовщину основания города. По случаю памятной даты распоряжением Одесского городского головы утвержден план мероприятий празднования Дня города.

Одесса – жемчужина Украины на берегу Черного моря. Невероятный город не только пахнет морем, он заполнен интересными локациями, легендарной архитектурой и поражает своей уникальной красотой. Каждый турист, который приезжает в этот город – влюбляется в него с первого взгляда.

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У гостей города и самих горожан сегодня, 2 сентября, есть возможность ощутить всю колоритную и праздничную атмосферу празднования, ведь в этот день запланирован ряд интересных мероприятий, говорится на официальном сайте Одессы.

Программа празднования Дня города Одессы

Официальное празднование Дня города началось на Думской площади в 10 утра с поднятия флага города. На Аллее Звезд города Одессы сегодня открыли новые имена.

В 12 часов в Одессе открыли мемориальную стену в Преображенском парке с именами первых одесситов – основателей, строителей города и порта.

Также сегодня торжественно открыли новый вход в Одесский зоопарк.

В 20 часов в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля "Белая акация".

День города завершится традиционным гала-концертом на Потемкинской лестнице, который начнется в 19 часов и праздничным фейерверком.

Кроме официальной программы, в течение дня в разных районах города запланированы различные мероприятия, посвященные 226-й годовщине основания города.

Также праздничная программа пройдет в режиме онлайн. В социальных сетях пройдет выставка детских работ "Одесса-любимый город", а на официальных веб-сайтах учебных заведений состоится развлекательная программа"Одесса – город солнца". Зрителей ждет фестиваль детских видеороликов, мастер-классы, интеллектуальные игры и видеоэкскурсии.

Фото празднования Дня города Одессы

Церемония поднятия флага Одессы

В честь иностранных гостей прошел парад стран, участвующих в праздновании

На праздновании выступил оркестр Военно-Морских Сил Украины и оркестр Военной академии