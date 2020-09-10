В субботу, 12 сентября, город Днепр празднует свой 244-й день рождения. По случаю памятной даты, на день города запланированы развлекательные программы и концерт. Куда пойти в Днепре в праздничный день – читайте далее.

В 2020 году день города в Днепре пройдет в формате семейного праздника. Известно, что по городу будет работать 18 локаций: 2 главные будут расположены в центре города, остальные 16 – в разных районах, говорится на сайте Днепровского городского совета.

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Мэр города Днепра Борис Филатов призывает днепрян соблюдать меры безопасности. По его словам, не стоит пренебрегать масочным режимом и сохранять дистанцию.

На площади Героев Майдана, Фестивальном причале и жилом массиве "Солнечный" будут установлены сцены, на которых по очереди будет выступать группа "Агонь" и другие музыкальные исполнители. Концерты со всех локаций будут транслировать в прямом эфире.

На Фестивальном причале состоится первая часть зрелищной свето-лазерной арт-инсталляции Dnipro Light Flowers, которую можно увидеть с левого и правого берегов. Для этого недействующую 120-метровую заводскую трубу покроют более чем 700 источниками света. На ее вершине установят самый мощный в Украине лазер. Также запланировано создание едва ли не самой большой в мире синхронной инсталляции длиной около 7 километров. Она будет включать 13 разукрашенных труб.



Днепрян ожидает световое шоу

В праздничные дни состоится выставка тюнингованных авто, художественные выставки и ярмарки, семейные пикники, чемпионат по стронгмену под председательством Василия Вирастюка, а также регата, парад гидроциклов, экскурсия к раскопкам Лазаревской церкви и тому подобное.



На день города в Днепре планируют много интересных мероприятий

Программа празднования дня города Днепра

11 сентября

Пл. Героев Майдана

18:00 – 21:00 Выставка тюнингованных авто "Dnepr Fast Cars".

В выставке примут участие около 50 автомобилей различных марок и классов, среди которых есть автомобили – призеры чемпионатов Украины.

12 сентября

Фонтан перед зданием Днепровского городского совета

8:00 – 22:00 Телевизионное праздник "День города в прямом эфире" (34 телеканал).

10: 40 – "Почувствуй Днепр" – открытие бронзовой минискульптуры.

Памятник А. Полю (просп. Дмитрия Яворницкого)

10:00 – 10:30 – Торжественное открытие праздника.

Торжественное открытие праздника "День города – 2020": флешмоб лучших творческих коллективов Днепра, исторический экскурс в историю города, память О. Поля (возложение цветов).

11:00 – 13:00 – Марафон видеопрезентаций о жизни и деятельности Александра Поля "Поль. Live".

Пл. Героев Майдана

11:00 – 12:00 – Парад коммунальной техники "Молодежь за чистый Днепр".

12:00 – 14:40 – Артпроект "Битва хоров".

Крупнейший Артпроект соревнования по вокальному хоровому искусству, в котором примут участие детские коллективы города.

15:00 – 15: 30 – Запад "Днепр-Фитнес-Штурм"

Команда тренеров и педагогов центра "Штурм" будет проводить танцевальный флешмоб под лозунгом "Нас объединяет Днепр!"для детей и молодежи.

16:00 – 22:00 – Семейное мероприятие "День города – 2020".

Днепряне имеют возможность посмотреть выступление популярной группы "Агонь", принять участие в розыгрыше призов и в конкурсах, насладиться вкусностями на фудкортах.

Площадь Европейская

11:00 – 20:00 Мероприятие "DNEPR Street battle".

Ул. Короленко

16:00 – 22:00 – Культурно-художественное мероприятие "Артпростор на Короленко".

Алея просп. Дмитрия Яворницкого

(от ул. Короленко до ул. Воскресенской)

10:00 – 16:00 – Мероприятие "Художественный квартал".

Площадка возле Государственного цирка

10:00 – 22:00 – Праздничная ярмарка.

Горожан порадует национальный рекорд по выпеканию пиццы в украинском орнаменте "50-метровая пицца", битва лучших DJ, обустроенные зоны для отдыха, общение с блогерами всей Украины, Торговля крафтовыми товарами.

От Центрального моста до площади напротив гостиницы " Днепропетровск"

(скульптура " Юность Днепра")

10:00 – 22:00 – Мероприятие "Family Picnic".

Детский городок, аниматоры, фотозоны, лаунж-зоны с пуфами и шезлонгами, конкурсы, луна-парк аттракционов, выставка фудтраков.

Площадка (напротив гостиницы " Днепропетровск")

13:00 – 21:00 – Мероприятие "Dnipro Spirit of orchestras" и парад оркестров

14: 30 – молодежная акция "Тарелка счастья".

Традиционная акция битья посуды "К счастью", которая проходит уже четвертый год подряд.

Площадка возле ресторана "Горец"

10:00 – 22:00 – Маркет украинских брендов "БУДЬ в RU".

Презентация коллекций современных украинских дизайнеров и модных коллекций украинских брендов.

13: 00 – мероприятие "Карнавал талантов".

Выступления лучших детских исполнителей города – участников телевизионного проекта "Голос дети" и молодежной группы – участников творческого проекта "Вечер Пирса".

От ресторана "Август" до Фестивального причала

12:00 – 18:00 – Мероприятие "Будо Фест".

10:00 – 22:00 – Экспозиционная зона Интерпайп.

Фестивальный причал

13:00 – 17:00 – Парный чемпионат Украины по стронгмену.

Стронгмены удивят горожан своей силой, а тщательно следить за правилами соревнований традиционно будет Василий Вирастюк – обладатель титула "Самый сильный человек мира".

12: 50 – байкерское мероприятие (старт)

Акватория р. Днепр и небо над ней

10:00 – 13:00 – Открытый чемпионат города по прибрежной гребле.

14:00 – 15:00 – Парад гидроциклов.

17:00 – 18:00 – Водное шоу (регата).

18: 00 -18: 15-авиашоу.

Шоу 8 самолетов малой авиации, которые продемонстрируют мастер-классы по фигурам высшего пилотажа.

21:45 – 22: 00 – световое и огненное шоу

Уникальное в мировом масштабе праздничное зрелищное шоу с использованием новейшего технического оборудования станет сказочным завершением праздничных мероприятий.

Севастопольский парк

10:00 – 17.30 – Экскурсия к "Дню города 2020".

Экскурсия по раскопкам Лазаревской церкви, демонстрация артефактов, найденных во время раскопок.

Городской молодежный парк досуга и отдыха "Новокодацкий"

14:00 – 22:30 Праздник "День города 2020".

Анимационные программы в зоне аттракционов, локация аквагрима, артзона, фотозона, кинотеатр под открытым небом.

Озеро на ж/м Красный Камень

10:00 – 22:00 – Соревнования водных лодок, катание на водных аттракционах, необычные рекорды района.

13: 30 – 15: 00 – развлекательное семейное мероприятие "Днепр – ты космос!".

16: 00 – 22: 00 – семейное мероприятие "День города-2020.

19:00 – 22:00 – Мероприятие "The Best Dj Show" OPEN AIR.

Праздничное мероприятие электронной музыки "The Best Dj Show" OPEN AIR, световое шоу от Pj, запуск воздушных фонариков.

Сквер Прибрежный

10: 00 – 15: 00 – Мероприятие "BE HEALTHY здоровый ты – здоровый город".

18:00 – 20:00 – Премия "Золотая волна".

Парк Сагайдак

16: 00 – 22: 00 – Мероприятие "Dnipro-Rock-2020".

Днепрян ждут выступления днепровских рок-команд, которые уже полюбились жителям города.

Парк им. Т. Г. Шевченко-Летний театр

10:00 – 18:00 – Мероприятие "Берег талантов на Днепре".

Центральный вход парка

17:00 – 21:30 – Исполнение музыкальных классических произведений по случаю Дня города.

9:30 – 20:00 – Выставка-ярмарка мастеров народного творчества.

Дворец культуры "металлургов" (за зданием ДК, ул. Гули. Королевой)

14:30 – 18:00 – Байкерское мероприятие (финиш).

13 сентября

От Центрального моста до площади напротив гостиницы "Днепропетровск" – (скульптура "Юность Днепра")

10:00 – 22:00 – Мероприятие "Family Picnic".

Детский городок, аниматоры, фотозоны, лаунж-зоны с пуфами и шезлонгами, конкурсы, луна-парк аттракционов, выставка фудтраков.

Площадка возле Государственного цирка

10:00 – 22:00 – Праздничная ярмарка.

Горожан порадует битва лучших DJ, обустроенные зоны для отдыха, торговля крафтовыми товарами.

Площадка возле ресторана "Горец"

10:00 – 18:00 – Маркет украинских брендов "БУДЬ в RU".

Презентация коллекций современных украинских дизайнеров и модных коллекций украинских брендов.

От ресторана "Август" до Фестивального причала

10:00 – 22:00 – Экспозиционная зона "Интерпайп".

Демонстрация промышленных экспериментов с использованием продукции "Интерпайп", креативные фотолокации.

Севастопольский парк

10:00 – 17: 30 – Экскурсия ко Дню города

Экскурсия по раскопкам Лазаревской церкви, демонстрация артефактов, найденных во время раскопок.

Сквер "Амурский парк"

16:00 – 18:30 – Аквагрим, воздушные шарики, аниматоры, фотозона

Парк Зеленый Гай

17:00 – 19:30 – Аквагрим, воздушные шарики, аниматоры, фотозона. Битва красками холи. Артпроект "Ладошки". Ярмарка Украины "Народный промысел".