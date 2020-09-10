День города в Днепре 2020: Программа празднования
В субботу, 12 сентября, город Днепр празднует свой 244-й день рождения. По случаю памятной даты, на день города запланированы развлекательные программы и концерт. Куда пойти в Днепре в праздничный день – читайте далее.
В 2020 году день города в Днепре пройдет в формате семейного праздника. Известно, что по городу будет работать 18 локаций: 2 главные будут расположены в центре города, остальные 16 – в разных районах, говорится на сайте Днепровского городского совета.
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Мэр города Днепра Борис Филатов призывает днепрян соблюдать меры безопасности. По его словам, не стоит пренебрегать масочным режимом и сохранять дистанцию.
На площади Героев Майдана, Фестивальном причале и жилом массиве "Солнечный" будут установлены сцены, на которых по очереди будет выступать группа "Агонь" и другие музыкальные исполнители. Концерты со всех локаций будут транслировать в прямом эфире.
На Фестивальном причале состоится первая часть зрелищной свето-лазерной арт-инсталляции Dnipro Light Flowers, которую можно увидеть с левого и правого берегов. Для этого недействующую 120-метровую заводскую трубу покроют более чем 700 источниками света. На ее вершине установят самый мощный в Украине лазер. Также запланировано создание едва ли не самой большой в мире синхронной инсталляции длиной около 7 километров. Она будет включать 13 разукрашенных труб.
Днепрян ожидает световое шоу
В праздничные дни состоится выставка тюнингованных авто, художественные выставки и ярмарки, семейные пикники, чемпионат по стронгмену под председательством Василия Вирастюка, а также регата, парад гидроциклов, экскурсия к раскопкам Лазаревской церкви и тому подобное.
На день города в Днепре планируют много интересных мероприятий
Программа празднования дня города Днепра
11 сентября
Пл. Героев Майдана
18:00 – 21:00 Выставка тюнингованных авто "Dnepr Fast Cars".
В выставке примут участие около 50 автомобилей различных марок и классов, среди которых есть автомобили – призеры чемпионатов Украины.
12 сентября
Фонтан перед зданием Днепровского городского совета
8:00 – 22:00 Телевизионное праздник "День города в прямом эфире" (34 телеканал).
10: 40 – "Почувствуй Днепр" – открытие бронзовой минискульптуры.
Памятник А. Полю (просп. Дмитрия Яворницкого)
10:00 – 10:30 – Торжественное открытие праздника.
Торжественное открытие праздника "День города – 2020": флешмоб лучших творческих коллективов Днепра, исторический экскурс в историю города, память О. Поля (возложение цветов).
11:00 – 13:00 – Марафон видеопрезентаций о жизни и деятельности Александра Поля "Поль. Live".
Пл. Героев Майдана
11:00 – 12:00 – Парад коммунальной техники "Молодежь за чистый Днепр".
12:00 – 14:40 – Артпроект "Битва хоров".
Крупнейший Артпроект соревнования по вокальному хоровому искусству, в котором примут участие детские коллективы города.
15:00 – 15: 30 – Запад "Днепр-Фитнес-Штурм"
Команда тренеров и педагогов центра "Штурм" будет проводить танцевальный флешмоб под лозунгом "Нас объединяет Днепр!"для детей и молодежи.
16:00 – 22:00 – Семейное мероприятие "День города – 2020".
Днепряне имеют возможность посмотреть выступление популярной группы "Агонь", принять участие в розыгрыше призов и в конкурсах, насладиться вкусностями на фудкортах.
Площадь Европейская
11:00 – 20:00 Мероприятие "DNEPR Street battle".
Ул. Короленко
16:00 – 22:00 – Культурно-художественное мероприятие "Артпростор на Короленко".
Алея просп. Дмитрия Яворницкого
(от ул. Короленко до ул. Воскресенской)
10:00 – 16:00 – Мероприятие "Художественный квартал".
Площадка возле Государственного цирка
10:00 – 22:00 – Праздничная ярмарка.
Горожан порадует национальный рекорд по выпеканию пиццы в украинском орнаменте "50-метровая пицца", битва лучших DJ, обустроенные зоны для отдыха, общение с блогерами всей Украины, Торговля крафтовыми товарами.
От Центрального моста до площади напротив гостиницы " Днепропетровск"
(скульптура " Юность Днепра")
10:00 – 22:00 – Мероприятие "Family Picnic".
Детский городок, аниматоры, фотозоны, лаунж-зоны с пуфами и шезлонгами, конкурсы, луна-парк аттракционов, выставка фудтраков.
Площадка (напротив гостиницы " Днепропетровск")
13:00 – 21:00 – Мероприятие "Dnipro Spirit of orchestras" и парад оркестров
14: 30 – молодежная акция "Тарелка счастья".
Традиционная акция битья посуды "К счастью", которая проходит уже четвертый год подряд.
Площадка возле ресторана "Горец"
10:00 – 22:00 – Маркет украинских брендов "БУДЬ в RU".
Презентация коллекций современных украинских дизайнеров и модных коллекций украинских брендов.
13: 00 – мероприятие "Карнавал талантов".
Выступления лучших детских исполнителей города – участников телевизионного проекта "Голос дети" и молодежной группы – участников творческого проекта "Вечер Пирса".
От ресторана "Август" до Фестивального причала
12:00 – 18:00 – Мероприятие "Будо Фест".
10:00 – 22:00 – Экспозиционная зона Интерпайп.
Фестивальный причал
13:00 – 17:00 – Парный чемпионат Украины по стронгмену.
Стронгмены удивят горожан своей силой, а тщательно следить за правилами соревнований традиционно будет Василий Вирастюк – обладатель титула "Самый сильный человек мира".
12: 50 – байкерское мероприятие (старт)
Акватория р. Днепр и небо над ней
10:00 – 13:00 – Открытый чемпионат города по прибрежной гребле.
14:00 – 15:00 – Парад гидроциклов.
17:00 – 18:00 – Водное шоу (регата).
18: 00 -18: 15-авиашоу.
Шоу 8 самолетов малой авиации, которые продемонстрируют мастер-классы по фигурам высшего пилотажа.
21:45 – 22: 00 – световое и огненное шоу
Уникальное в мировом масштабе праздничное зрелищное шоу с использованием новейшего технического оборудования станет сказочным завершением праздничных мероприятий.
Севастопольский парк
10:00 – 17.30 – Экскурсия к "Дню города 2020".
Экскурсия по раскопкам Лазаревской церкви, демонстрация артефактов, найденных во время раскопок.
Городской молодежный парк досуга и отдыха "Новокодацкий"
14:00 – 22:30 Праздник "День города 2020".
Анимационные программы в зоне аттракционов, локация аквагрима, артзона, фотозона, кинотеатр под открытым небом.
Озеро на ж/м Красный Камень
10:00 – 22:00 – Соревнования водных лодок, катание на водных аттракционах, необычные рекорды района.
13: 30 – 15: 00 – развлекательное семейное мероприятие "Днепр – ты космос!".
16: 00 – 22: 00 – семейное мероприятие "День города-2020.
19:00 – 22:00 – Мероприятие "The Best Dj Show" OPEN AIR.
Праздничное мероприятие электронной музыки "The Best Dj Show" OPEN AIR, световое шоу от Pj, запуск воздушных фонариков.
Сквер Прибрежный
10: 00 – 15: 00 – Мероприятие "BE HEALTHY здоровый ты – здоровый город".
18:00 – 20:00 – Премия "Золотая волна".
Парк Сагайдак
16: 00 – 22: 00 – Мероприятие "Dnipro-Rock-2020".
Днепрян ждут выступления днепровских рок-команд, которые уже полюбились жителям города.
Парк им. Т. Г. Шевченко-Летний театр
10:00 – 18:00 – Мероприятие "Берег талантов на Днепре".
Центральный вход парка
17:00 – 21:30 – Исполнение музыкальных классических произведений по случаю Дня города.
9:30 – 20:00 – Выставка-ярмарка мастеров народного творчества.
Дворец культуры "металлургов" (за зданием ДК, ул. Гули. Королевой)
14:30 – 18:00 – Байкерское мероприятие (финиш).
13 сентября
От Центрального моста до площади напротив гостиницы "Днепропетровск" – (скульптура "Юность Днепра")
10:00 – 22:00 – Мероприятие "Family Picnic".
Детский городок, аниматоры, фотозоны, лаунж-зоны с пуфами и шезлонгами, конкурсы, луна-парк аттракционов, выставка фудтраков.
Площадка возле Государственного цирка
10:00 – 22:00 – Праздничная ярмарка.
Горожан порадует битва лучших DJ, обустроенные зоны для отдыха, торговля крафтовыми товарами.
Площадка возле ресторана "Горец"
10:00 – 18:00 – Маркет украинских брендов "БУДЬ в RU".
Презентация коллекций современных украинских дизайнеров и модных коллекций украинских брендов.
От ресторана "Август" до Фестивального причала
10:00 – 22:00 – Экспозиционная зона "Интерпайп".
Демонстрация промышленных экспериментов с использованием продукции "Интерпайп", креативные фотолокации.
Севастопольский парк
10:00 – 17: 30 – Экскурсия ко Дню города
Экскурсия по раскопкам Лазаревской церкви, демонстрация артефактов, найденных во время раскопок.
Сквер "Амурский парк"
16:00 – 18:30 – Аквагрим, воздушные шарики, аниматоры, фотозона
Парк Зеленый Гай
17:00 – 19:30 – Аквагрим, воздушные шарики, аниматоры, фотозона. Битва красками холи. Артпроект "Ладошки". Ярмарка Украины "Народный промысел".