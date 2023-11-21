10 лет борьбы за свободу и достоинство: все о 21 ноября, которое навсегда изменило нашу историю

Каждый год 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. В этот день вспоминают две революции: Оранжевую Революцию и Революцию Достоинства.

Впервые этот праздник был введен в 2005 году – через год после Оранжевой Революции. Больше о том, насколько сегодняшний день важен для украинцев, читайте на сайте 24 Канала.

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История и значение праздника

В 2005 году Президент Украины Виктор Ющенко учредил День Свободы. Праздник отмечали 22 ноября. Именно в этот день началась Оранжевая революция. Однако в 2011 году Президент Украины Виктор Янукович отменил его. С этого времени начали праздновать День Соборности и Свободы. Дату выбрали – 22 января.

Уже День Достоинства и Свободы учредил Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году.

Этот день особенный для всех украинцев. Ведь сегодня чтят память людей, которые во время двух революций защищали наши права и свободы, боролись за демократические ценности.

Революция Достоинства

21 ноября 2013 года тысячи украинцев вышли на Майдан Независимости. Люди протестовали против отказа пророссийского президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

В ночь с 29 на 30 ноября на улицах Киева остались преимущественно студенты. Тогда вооруженные бойцы "Беркута" жестоко избили людей. Из-за того, что мирный протест так жестоко разогнали, в декабре в центре Киева уже находились сотни тысяч граждан.

Люди выступали против сближения с Россией, коррупции, нарушений прав человека и узурпации власти. Они отстаивали демократические ценности, а не пророссийский режим. С того времени Евромайдан получил название Революция Достоинства. Сразу после этих событий, в 2014 году Россия начала оккупацию Крыма, а весной – захват востока Украины. 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, которое продолжается до сих пор.

Революция Достоинства / Фото "Википедия"

Традиции празднования

В этот день принято рассказывать о судьбоносных для Украины событиях: Оранжевой Революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Сегодня вспоминают о людях, которые боролись за нашу свободу, достоинство и независимость, в частности, о Небесной Сотни.

Люди приносят цветы к могилам или памятным местам. В учебных заведениях проводятся воспитательные часы и уроки, на которых рассказываюь о трагических событиях двух революций. О Дне Достоинства и Свободы также говорят СМИ, власть и другие должностные лица Украины и мира.