День благодарения в США традиционно отмечают в четвертый четверг ноября. В этом году этот день пришелся на 26 ноября. С этим праздником связано много традиций, одной из которых является запеченная индейка. Откуда же происходит этот праздник и какие имеет традиции – читайте дальше.

Своими корнями День благодарения уходит в далекий 1620-й год, когда после двухмесячного плавания к берегам Америки причалил английский корабль Mayflower. На нем приплыли около ста пилигримов, которые из-за религиозных преследований покинули родную страну и отправились в путешествие в поисках свободной земли. К сожалению, первая зима выдалась очень суровой и тяжелой, поэтому унесла много жизней. Об этом сообщает 24 канал.

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Только благодаря индейцам, которые научили колонистов выращивать бобы, кукурузу, тыкву, показали, где охотиться на дичь, поселенцы собрали очень щедрый урожай, который позволил бы им пережить следующую зиму. Пилигримы устроили помпезный праздник, как знак благодарности Богу за щедрость.

История начала праздника

Свое официальное название и дату праздник получил лишь олее чем через 160 лет, после указа тогдашнего президента США Джорджа Вашингтона, в 1789 году. Интересно, что сам президент вкладывал в праздник идею благодарности американцев своей Конституции.

Но по-настоящему национальным праздником День Благодарения стал в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн во время гражданской войны призвал стороны сесть вместе за стол, как во время Дня благодарения. Именно он установил дату, по которой и сейчас отмечают праздник: четвертый четверг ноября.

Традиции на День благодарения

С праздником связано много традиций, которые американцы тщательно берегут. В этот день все члены семьи должны сходить в церковь, а после службы собраться за одним столом, на котором непременно будут индейка, тыквенный пирог, картофельное пюре и соус из клюквы.

Во время праздничного ужина существует традиция считать "подарки судьбы", когда каждый берет чистый лист бумаги и записывает с одной стороны все хорошее, что произошло с ним, за что он благодарен, а с другой – то, что было плохого и что ты прощаешь всем.



В день Благодарения вся семья собирается за праздничным столом

Обычно хорошее преобладает, и за это тоже благодарят друг друга и Бога. После самого праздника у американцев есть еще два выходных, во время которых обычно хорошо едят, но и не забывают о тех, кто не имеет семьи и не может позволить себе праздничный стол. В газетах размещают объявления о пожертвовании для благотворительных праздничных обедов для бездомных, на станциях метро даже стоят специальные столы, куда можно складывать подарки для обездоленных.

Кроме семейных обедов, уже традиционными стали парады.

Начало эта традиция берет еще в 1924-м году, когда рабочие универмагов "Macy's" решили устроить карнавал в честь начала рождественских ярмарок в магазинах сети.

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Четыреста человек в ярких костюмах клоунов, ковбоев, рыцарей прошли по улицам Нью-Йорка в сопровождении профессиональных оркестров и 25 живых животных из местного зоопарка.



Парады – неотъемлемый атрибут дня Благодарения в США

Неудивительно, что жители были просто в восторге. С тех пор каждый год на День Благодарения в Нью-Йорке проходит этот яркий парад, который с самого утра транслируют по телевидению. Традиционно, по осенним улицам под звуки оркестров проходят яркие карнавальные платформы, а над толпой проплывают огромные надувные шары, изображающие любимых американских персонажей – от мультяшных Микки Мауса, Снуппи, Гарфилда до Санта-Клауса.

"Помилование индейки"

ХХ век подарил не только парад, но и еще один интересный обычай. Около пятидесяти лет назад тогдашний президент США Гарри Трумэн положил начало традиции "Помилование индейки". Во время праздника съедают очень много индеек, но по этой традиции, хотя бы одна птица должна избежать такой судьбы.



"Помилование индейки" – церемония происходящая на самом высоком уровне государства

Это – полусерьезная-полушутливая церемония накануне праздника, во время которой на лужайке перед Белым Домом президент зачитывает указ о Помилование индейки. После этого "помилованную" птицу отправляют в зоопарк, где она живет до смерти. Обязательно церемонию транслируют по телевидению, чтобы каждый американец мог увидеть все собственными глазами.

Празднование в семейном кругу

Праздничный обед – это едва ли не самый главный атрибут праздника. Он собирает вокруг себя семью, является символом благополучия и процветания каждой семьи. Главным блюдом является индейка (turkey). Традиционно, ее нужно готовить собственноручно, всей семьей.

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Интересно, что эта птица является основой праздничного стола не просто так. По легенде, это была единственная дичь, которую смогли поймать первые поселенцы. Специально ко Дню благодарения по всей стране выращивают около 50 тысяч индеек, чтобы каждая семья имела возможность украсить этим блюдом свой стол.

Обычно, ее фаршируют яблоками или тыквой, запекают в духовке и подают с овощным гарниром – зеленым горошком, кукурузой, картофелем. Считают, что все эти овощи были на праздничном столе в первый День благодарения. К тому же, готовят специальную подливку к индейке. Кроме индейки, на столе обязательно должен быть и сладкий картофель (батат), рецепт которой добавляем:

Батат (сладкий картофель) прекрасно сочетается с различными мясными блюдами, к примеру, с запеченным индейкой.

Рецепт сладкого картофеля ко Дню благодарения:

800 граммов батата

1 чайная ложечка соли

кленовый сироп – 125 мл

1 чайная ложечка сока лимона

3 столовые ложки сливочного масла.



Сладкий картофель – батат, одно из любимых праздничных блюд в Америке в День благодарения

Сладкий картофель промываем с помощью щетки под струей воды, затем перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим около получаса. Готовность овоща проверяем острием ножа. Сливаем воду, даем батату немного остыть, разрезаем каждую картофелину на четыре части и посыпаем солью.

Смешиваем в небольшой кастрюльке кленовый сироп с лимонным соком и сливочным маслом. Ставим на огонь и разогреваем, постоянно помешивая. Затем глазируют сладкий картофель в полученном соусе. Приготовленный таким образом батат получается очень сочным и ароматным.

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Во многих ресторанах в День благодарения действует специальное праздничное меню, поэтому туристы могут попробовать все традиционные блюда и ощутить настоящую атмосферу праздника.

Рецепт праздничной индейки на День благодарения

индейка

6 столовых ложек сливочного масла

2 столовые ложки соли

2 столовые ложки мелко нарезанного лука

по 1 чайной ложке паприки и сухой петрушки

4 стакана теплой воды

3 столовые ложки приправы для куриного бульона или бульонные кубики.



Рецепт приготовления праздничной индейки

Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Тушку индейки вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Положите в форму для запекания.

Отделите кожу на грудинке с двух сторон, чтобы сделать небольшие кармашки, в которые положите по три столовые ложки сливочного масла. Надо, чтобы масло оказалось под кожей – это придаст особую сочность грудинке.

В миске смешайте воду и бульонную приправу. Полейте этой смесью индейку. Натрите птицу со всех сторон и внутри солью, паприкой, петрушкой и мелко нарезанным луком.

Накройте индейку фольгой. Запекайте в разогретой духовке около четырех часов. Уберите фольгу на последние 45-60 минут – для образования румяной корочки.

Рецепт соуса из клюквы на День благодарения

340 г клюквы

3/4 стакана сахара

1 чайная ложка тертой лимонной цедры

1 стакан воды



Клюквенный соус хорошо сочетается с индейкой

В средней кастрюле смешайте клюкву, сахар, цедру лимона и воду, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите до мягкости клюквы около 10 минут. Переложите соус в миску и дайте остыть до комнатной температуры.