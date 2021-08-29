День авиации Украины-2021: искренние картинки-поздравления с праздником

29 августа 2021 , 07:04
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Источник:

24 канал

День авиации в Украине празднуют 29 августа. Работники авиационной промышленности, военные и гражданские авиаторы отмечают профессиональный праздник уже 28 лет и продолжают развивать потенциал нашего государства. Поздравьте родных, коллег и друзей, которые являются представителями этой профессии самыми красивыми картинками-поздравлениями!

Редакция Lifestyle 24 от всей души поздравляет всех представителей авиационной отрасли Украины! Пусть небо для вас всегда будет чистым, а полеты легкими!

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Картинки поздравления с Днем авиации Украины-2021


День авиации Украины 2021: картинки-поздравления


Поздравление с Днем авиации Украины 2021


Картинки с Днем авиации Украины 2021


Поздравляю с Днем авиации Украины 2021


С Днем авиации Украины


День украинской авиации 2021: открытки-поздравления

Автор: Андріана Будиш