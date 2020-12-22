22 декабря чтят память святой Анны, которая является матерью Богородицы. Она и ее муж Иоаким не могли зачать ребенка. Супруги были в пожилом возрасте, но однажды им явился ангел, который сообщил, что они скоро станут родителями. Тогда Анна и Иоаким решили, что отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Какие традиции и приметы этого праздника – читайте в материале Lifestyle 24.

День святой Анны является особенным для женщин, ведь именно их покровительницей выступает святая. В церкви этот праздник весьма уважаемый, потому что в этот день состоялось зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе издавна говорили, что именно ночь на Анны является самой длинной, а также наблюдали за природными явлениями и пытались, используя приметы, предсказать, какой будет погода на Новый год.

Именины празднует Анна.

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Что известно о празднике Анны

Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за святого Иоакима, который был потомком царя Давида. Праведные Анна с Иоакимом прожили до глубокой старости бездетными. Супруги очень волновались и тосковали по этому поводу.



День Анны

В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился и молился, чтобы Бог подарил им с женой желанного ребенка. Внезапно, во время молитвы, Архангел Гавриил явился Анне и сказал, что она начнет дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру, и которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анной произошло в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева Мария, которая в дальнейшем стала матерью Иисуса Христа.

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Что нельзя делать в День святой Анны

В День Анны нельзя ссориться с близкими и создавать конфликты.

Анна не будет благосклонна к вам, если вы выйдете из дома после захода солнца.

Беременным нельзя стоять на пороге, нельзя подходить к недостроенному дому.

В этот день будущим мамам нельзя беспокоиться, так как это может повлиять на дальнейшую судьбу ребенка.

Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми, ведь ребенок может родиться нездоровым.​

День Анны 2020: традиции праздника

В древности праздник Анны называли "рождением солнца", ведь на 22 декабря приходится зимнее солнцестояние – самый короткий день года с длинной ночью. В народе даже существует такая поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг". Также наши предки верили, что лето встречается с зимой два раза в год – именно в день святой Анны и на Сретение.



День Анны 2020: традиции

На праздник Анны молодые девушки собирались на собрания, чтобы согласовать, как будут проходить рождественские праздники. На этих собраниях среди них выбирали "атаманшу" – старшую девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами. На собрании девушки обменивались сплетнями и соревновались между собой, кто лучше владеет секретами рукодильництва.

В день святой Анны принятым было молиться святой об исцелении от бесплодия. Перед иконой Божией Матери "Нечаянная Радость" просят об исцелении от душевных недугов, о возвращении заблудших, об искуплении грехов, за детей. Особенно, беременным женщинам советуется в этот день молиться за благополучные роды, здоровье для себя и малыша.

У славян также считалось, что с 22 декабря зима устанавливается окончательно и с этого дня начинается Новый год. А также, предки верили, что со дня святой Анны волки начинают ходить стаями и становятся особенно опасными, а на Крещение после выстрелов разбегаются.

В украинской традиции, на Анны начинались приготовления к Рождеству: женщины белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы иметь свежину к праздникам. Кроме приготовлений, обычаем было изготавливать различные рождественские игрушки и украшения.

Приметы