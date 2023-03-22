День ангела Валерия 2023: невероятные картинки-поздравления для именинников
22 марта свои именины празднует Валерий – это имя символизирует смелость и храбрость. Не забудьте поздравить родных и близких милыми открытками.
Имя Валерий из древнегреческого означает "сильный" и "крепкий". В древнеримской мифологии "Валериусом" называли Марса – бога плодородия, растительности и дикой природы, впоследствии ставшего богом войны. Мужчины, носящие имя Валерий, – добрые и преданные друзья. Они энергичны и обладают хорошим чувством юмора, пишет 24 Канал.
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Картинки-поздравления для именинников по имени Валерий
Открытки ко Дню ангела Валерия / Скриншот с ютуба
Открытки ко Дню ангела Валерия / Фото "Знай юа"
Открытки ко Дню ангела Валерия / Фото "Знай юа"
Открытки ко Дню ангела Валерия / Фото "Привет"