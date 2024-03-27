С именинами, Ростиславы: трогательные и искренние поздравления в картинках, прозе, стихах

27 марта отмечается День ангела Ростислава. Дорогие именинники, желаем вам мира, спокойствия, благополучия и достатка. Пусть ангел-хранитель никогда не покидает, а все невзгоды и беды обходят вас и близких.

По случаю такого светлого праздника LifeStyle 24 собрал поздравления в прозе, стихах и картинках. Теплые слова точно согреют сердца родных, друзей и знакомых.

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День ангела Ростислава: поздравления в стихах и картинках

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З днем ангела Ростислава,

Прийми привітання!

День ангела Ростислава 2024 / Фото vjoy.cc

***

Хай ангел-охоронець вночі

Запалить тобі три свічі:

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

Правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє.

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

День ангела Ростислава 2024 / Фото vitay.com.ua

День ангела Ростислава: поздравления в прозе и картинках

Ростислав, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни. Желаю искренности, много радости и сюрпризов!

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Поздравляю с Днем ангела, Ростислав. Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в работе ждал успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

День ангела Ростислава 2024 / Фото forumsmile.com.ua

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Ростислав, поздравляю с Днем ангела. Пусть он наделит тебя силой и смелостью, даст веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю большой и чистой любви, успеха и здоровья.

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Поздравляю, Ростислав, с именинами. Пусть везде за тобой следуют надежда, радость и любовь. Желаю здоровья, улыбок и мира, а также достатка, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!

День ангела Ростислава 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

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С Днем ангела, Ростислав! Небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю не растерять этот ценный набор ангельских подарков и гордиться тем именем, которое дали тебе родители.