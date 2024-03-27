С именинами, Ростиславы: трогательные и искренние поздравления в картинках, прозе, стихах
27 марта отмечается День ангела Ростислава. Дорогие именинники, желаем вам мира, спокойствия, благополучия и достатка. Пусть ангел-хранитель никогда не покидает, а все невзгоды и беды обходят вас и близких.
По случаю такого светлого праздника LifeStyle 24 собрал поздравления в прозе, стихах и картинках. Теплые слова точно согреют сердца родных, друзей и знакомых.
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День ангела Ростислава: поздравления в стихах и картинках
В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З днем ангела Ростислава,
Прийми привітання!
***
Хай ангел-охоронець вночі
Запалить тобі три свічі:
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
Правду і прямоту.
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє.
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
День ангела Ростислава: поздравления в прозе и картинках
Ростислав, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни. Желаю искренности, много радости и сюрпризов!
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Поздравляю с Днем ангела, Ростислав. Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в работе ждал успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
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Ростислав, поздравляю с Днем ангела. Пусть он наделит тебя силой и смелостью, даст веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю большой и чистой любви, успеха и здоровья.
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Поздравляю, Ростислав, с именинами. Пусть везде за тобой следуют надежда, радость и любовь. Желаю здоровья, улыбок и мира, а также достатка, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!
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С Днем ангела, Ростислав! Небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю не растерять этот ценный набор ангельских подарков и гордиться тем именем, которое дали тебе родители.