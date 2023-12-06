День ангела Николая 2023: трогательные поздравления с именинами в картинках

Сегодня в Украине отмечают День Святого Николая. Посему в этот день также День ангела у всех, кто носит имя Чудотворца.

Имя Николай происходит из греческого языка и означает "победитель народов". День ангела Николая празднуют несколько раз в году: 6 декабря и 9 мая по новому календарю.

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Заместителем всех владельцев имени Николай является святой Николай Чудотворец. Он отличался особым характером и добротой. В День именин Николая 24 Канал напоминает поздравить своих близких с этим именем теплыми листовками.

Картинки-поздравления с Днем ангела Николая



День ангела Николая / Фото "Рідна Україна"



День ангела Николая / Фото "Гумореска"



День ангела Николая / Фото v23.com.ua



День ангела Николая / Фото из открытых источников



День ангела Николая / Фото "Радио Максимум"