Наталья, поздравляем: трогательные поздравления с именинами в прозе и стихах

8 сентября в Украине отмечают именины все женщины, имеющие имя Наталья. Это одно из самых популярных женских имен, что с латинского означает Рождество.

В этот теплый осенний день не забудьте поздравить родных, подруг, коллег и знакомых. В этом поможет подборка трогательных поздравлений в прозе и стихах, которую подготовил 24 Канал.

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Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах

Хай Наталку нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!



День ангела Натальи – поздравление / Фото из открытых источников

Поздравление с Днем ангела Натальи в прозе

Примите искренние поздравления с Днем ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.

***

Дорогая Наталья, поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого счастья, крепкого и крепкого здоровья.

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Дорогая Наталочка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.

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С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!