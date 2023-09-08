Наталья, поздравляем: трогательные поздравления с именинами в прозе и стихах
8 сентября в Украине отмечают именины все женщины, имеющие имя Наталья. Это одно из самых популярных женских имен, что с латинского означает Рождество.
В этот теплый осенний день не забудьте поздравить родных, подруг, коллег и знакомых. В этом поможет подборка трогательных поздравлений в прозе и стихах, которую подготовил 24 Канал.
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Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах
Хай Наталку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
***
Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
День ангела Натальи – поздравление / Фото из открытых источников
Поздравление с Днем ангела Натальи в прозе
Примите искренние поздравления с Днем ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.
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Дорогая Наталья, поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого счастья, крепкого и крепкого здоровья.
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Дорогая Наталочка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.
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С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!