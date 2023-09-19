Михайлово чудо 2023: красивые картинки-поздравления с праздником

19 сентября в Украине отмечают праздник Михайлово чудо. Архистратиг Михаил считается одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он известен многими чудесами и подвигами.

Архангел Михаил – самый главный ангел Небесного Царства, пишет 24 Канал. Христиане считают Михаила главой Божьего войска. Именно он низверг дьявола с небес в ад.

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Согласно традиции, в этот день верующие посещают храмы и молятся у иконы Архистратига о здоровье и помощи в исполнении заветных мечтаний.

Почему день называется Михайлово чудо

Михайлово чудом называют особый день в церковном календаре, который выпадает на 19 сентября. Праздник начали отмечать после того, как в IV веке верующий по имени Архип создал церковь у источника, в котором его больная дочь исцелилась от недуга. После чудесного выздоровления дочери Архипа к святому месту сходились и верующие, и пораженные язычники, обратившиеся в христианство.

Некоторым идолопоклонникам это не понравилось, и они решили разрушить храм. Язычники соединили две реки и направили течение на церковь. Архип начал молиться святому Михаилу, чтобы тот спас церковь. Архангел услышал молитву и явился. Он ударил мечом и сделал в горе ущелье, чтобы вся вода убежала именно туда. Нечестивые испугались и убежали, а храм остался невредимым.



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest



Картинки с праздником Михайлово чудо / Фото Pinterest