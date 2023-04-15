День ангела Григория 2023: лучшие картинки-поздравления для именинников
День ангела Григория отмечается 15 апреля. Это имя не очень распространено в Украине, впрочем, не забудьте поздравить родных и друзей с именинами.
Имя Григорий происходит от древнегреческого, что означает "бодрый", "пристальный", сообщает 24 Канал. Мужчины, имеющие это имя – привлекательные и амбициозные, часто становятся лидерами и умеют слушать.
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Кроме этого, День ангела Григория празднуют: 1, 18, 21 и 23 января, 7, 12 февраля, 7, 25 марта, 28 июня, 21 августа, 13 октября, 18, 30 ноября, 3 и 6 декабря.
Картинки-поздравления с Днем ангела Григория
Открытки с Днем ангела / Фото ТСН
Открытки с Днем ангела / Фото facedobra
Открытки с Днем ангела / Фото "Привітання"
Открытки с Днем ангела / Фото "Привітання"