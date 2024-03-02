Подборка невероятных поздравлений в картинках с Днем ангела Богдана

2 марта отмечается День ангела Богдана. Это имя имеет славянское происхождение и состоит из двух слов: "Бог" и "давать", поэтому и означает "Богом данный".

Искренне поздравляем всех именинников с праздником. Пусть эта весна станет для вас особенной, принесет невероятное счастье и веселый смех в дом, согреет своим теплом. Никогда не теряйте веру в лучшее и двигайтесь только вперед.

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По случаю Дня ангела Богдана LifeStyle 24 публикует замечательные поздравления в картинках, которые можно отправить близким людям. Обязательно сохраняйте нашу подборку, чтобы не потерять.

День ангела Богдана: поздравления в картинках

Именины Богдана / Фото "ТОП поздравления"

Именины Богдана / Фото "ТОП поздравления"

Именины Богдана / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Именины Богдана / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Именины Богдана / Фото "Открытки"

Именины Богдана / Фото "Родная Украина"

Именины Богдана / Фото vitannya.in.ua

Именины Богдана / Фото planBphoto.com

Именины Богдана / Фото "Открытки"

Именины Богдана / Фото pruvitannja.com