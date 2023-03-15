С Днем ангела Богдана: замечательные картинки-поздравления для самых родных
15 марта следует поздравить Богданов с именинами, ведь они отмечают свой День ангела. Имя Богдан происходит из старославянского языка и означает "Богом дан".
День ангела Богданы празднуют несколько раз в году. А именно: 4 и 15 марта, 12 и 31 мая, 20 и 22 июня, 17 июля; 10, 13, 31 августа, 15 и 28 сентября; 2 и 20 ноября. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку картинок-поздравлений для ваших родных и близких.
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Великолепные картинки поздравления с Днем ангела Богдана
Существует версия, что имя Богдан могло появиться в славянском языке как калька из древнегреческого. В таком случае оно связано с именем Федот, означающего "данный богами".
Владельцы имени Богдан обычно являются умными и сильными личностями. Они могут иметь много талантов.