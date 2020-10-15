Компания Showtime объявила о возобновлении съемок сериала "Декстер". И уже известно, что к своей роли вернется главный актер ленты Майкл Холл.

По данным Deadline, студия уже подписала контракт на съемки. Ожидается, что в новом 9 сезоне "Декстера" будет 10 эпизодов. Когда они выйдут на экран и чем будут удивлять киноманов – пока неизвестно.

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Съемочную площадку развернут в США, а начало работы над новыми сериями "Декстера" запланировано на 2021 год. Кроме актера Майкла Холла, который сыграл главного героя сериала, к работе вернется один из исполнительных продюсеров Клайд Филлипс.

Что известно о сериале "Декстер"

Первые эпизоды криминального сериала "Декстер" вышли на экран в 2006 году и сразу же получили бешеную популярность среди зрителей.

В центре сюжета – история американца Декстера, который живет в Майами. В три года он стал сиротой и поселился в приемной семье полицейского Гарри Моргана. Узнав, что парень убивает соседских животных, правоохранитель решил научить Декстера своего "Кодекса Гарри". По правилам, его жертвами могут быть только те, кто убивали невинных людей и могут это повторить снова. Но для расправы Декстер должен обладать неопровержимыми доказательствами вины преступников.

Уже во взрослом возрасте, когда отец умирает, главный герой берется за дело. Он устраивается на работу в полицию Майами патологоанатомом и охотится на злоумышленников. Как и любой серийный убийца, Декстер берет трофей – кровь жертвы. Однако от обычных преступников его отличает то, что он пытается очистить улицы Майами от негодяев.

Сериал решили закрыть в 2013 году. Тогда на экран вышел последний 8 сезон "Декстера".

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